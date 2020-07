"Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dostawy w ramach umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez kupującego. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ok. 128 mln euro tj. ok. 564 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Strony umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach, m.in. takich jak serwis, promocja, rozwój oraz testowanie produktów, podano również.



Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)