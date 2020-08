Neuca, inwestując w firmę Experior, zyska dostęp do ponad 50 szpitali klinicznych, kilkunastu milionów pacjentów, rozwinie kompetencje w dziedzinie biostatystyki oraz rozszerzy ten obszar biznesu o nowe rozwiązania technologiczne, podano.



"Experior i Clinscience z Grupy Neuca to spółki, które doskonalne uzupełniają się w ujęciu kompetencyjnym oraz zasięgu geograficznym. Łączy nas pasja do badań klinicznych, nieszablonowe podejście w budowaniu wartości dla naszych klientów, skupienie uwagi wokół pacjenta oraz technologii usług. Działając wspólnie, osiągniemy szereg synergii z korzyścią dla obydwu firm i ich przyszłości" - powiedział wiceprezes Clinscience Przemysław Magielski, cytowany w komunikacie.



Experior to firma typu Clinical Research Organization (CRO), która od prawie 20 lat rozwija się na rynku hiszpańskim obejmujac swymi dzialaniami operacyjnymi Hiszpanię, Włochy, Francje, UK oraz kraje Beneluxu. Kluczowymi obszarami terapeutycznymi dla spółki są: onkologia, neurologia, choroby zakaźne oraz autoimmunologiczne. Experior posiada unikalną wiedzę dotyczącą rozwoju projektów badawczych w zakresie ATMP - zaawansowanych technologii medycznych. Obok biznesu związanego z koordynacją i nadzorem nad badaniami klinicznymi Experior dynamicznie rozwija swoje usługi w obszarze planowania badań klinicznych, biostatystyki oraz technologii, zaznaczono.



"Inwestycja i połączenie sił z Grupą Neuca to dla nas realizacja długoterminowej strategii rozwoju firmy, która zapewnia nam międzynarodową obecność oraz zwiększa kompetencje i możliwości prowadzenia coraz większych projektów. Łączą nas także poglądy na temat wykorzystania technologii w badaniach klinicznych jako kluczowym czynniku budowy przewagi konkurencyjnej i przyszłości branży" - powiedział prezes i założyciel Experior Jaime A. Ballester.



Neuca podała, że zgodnie z postanowieniami umowy Ballester pozostaje w strukturach Experior w roli dyrektora zarządzającego oraz szefa rynku hiszpańskiego. Będzie on kontynuował wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy, umożliwiając dostęp do nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych jeszcze większej liczbie pacjentów.



"Dzisiejsza inwestycja to kolejny punkt przyjętej w 2019 roku strategii obszaru badań klinicznych Grupy Neuca, uwzględniającej konsolidację rynku oraz rozwój naszych kompetencji także poza granicami Polski. Z satysfakcją realizujemy już piątą tegoroczną inwestycję w tym obszarze, a jednoczesnie trzecią zagraniczną. Należąca do Grupy Neuca sieć ośrodków Pratia rozpoczęła w ostatnich miesiącach współpracę z ponad 50 ośrodkami szpitalnymi w Hiszpanii w zakresie wspólnego prowadzenia badań klinicznych. Obecnie zatrudniamy w Hiszpanii blisko 60 koordynatorów wspierających 250 projektów badawczych. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu synergii Sieci Ośrodków, CRO oraz technologii na rynku hiszpańskim" - powiedział Tomasz Dąbrowski, odpowiedzialny za biznesy badań klinicznych w Grupie Neuca.



Clinscience obecnie oferuje swoim klientom usługę 'full service CRO' począwszy od konsultingu zakresie rozwoju nowych cząsteczek i wyrobów medycznych, poprzez projektowanie, monitorowanie i statystykę. Swoim obszarem działań obejmuje Polskę, Niemcy, USA, Hiszpanię (Experior), Francję (Experior), UK, Holandię (Experior), Portugalię (Experior) i Włochy (Experior) kraje Beneluxu (Experior).



Jak wskazała Neuca, jedną z głównych przewag konkurencyjnych obszaru Badań Klinicznych jej grupy jest spójna technologia, która ma za zadanie integrację obu obszarów (SMO i CRO) w celu dostarczania możliwie najwyższego standardu i jakości danych w czasie rzeczywistym dla sponsorów badań - firm biotechnologicznych, co znacząco obniża koszt i czas realizacji projektów.



Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.



