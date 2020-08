Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Marvipol Development powołał Mariusza Książka do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia br. do 11 sierpnia 2022 roku, podała spółka. Jednocześnie Książek został powołany na prezesa British Automotive Holding (BAH) na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia br. do 9 sierpnia 2022 r., poinformowano w osobnym komunikacie.





"W grudniu 2017 r. pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału Marvipol S.A. (obecnie działającą pod firmą British Automotive Holding S.A.), w wyniku którego prowadzący działalność deweloperską oddział spółki wydzielony został do Marvipol Development S.A. Od tego czasu pan Mariusz Książek stoi na czele dwóch holdingów: grupy kapitałowej Marvipol Development S.A., prowadzącej działalnością deweloperską w dwóch obszarach: budownictwa mieszkaniowego i projektów magazynowych oraz grupy kapitałowej British Automotive Holding S.A., zajmującej się importem, sprzedażą i kompleksową obsługą posprzedażową samochodów marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin" - czytamy w komunikacie Marvipol Development.



Aktualny skład zarządu Marvipol Development stanowią: prezes Mariusz Książek oraz wiceprezes Grzegorz Kawecki.



Aktualny skład zarządu BAH tworzy prezes Mariusz Książek.



Marvipol Development jest polskim deweloperem, który prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



