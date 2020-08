"Bardzo się cieszymy, że 'Koterie' trafią na platformę Humble Choice. To dobry moment na promocję naszej gry, tym bardziej, że jesteśmy już na ostatniej prostej przygotowań do premiery kolejnego tytułu z tej serii, czyli 'Shadows of New York'. Gra trafi do sprzedaży w wersji na PC i konsole już 10 września. Humble Choice jest jedną z najpopularniejszych gamingowych usług abonamentowych na świecie, udział w niej wiąże się z zauważalnym zwiększeniem liczby posiadaczy danej gry na Steamie. W ciągu jednego miesiąca popularność tytułu znacząco rośnie i przyciąga nawet kilkaset tysięcy użytkowników. Liczymy na synergię z premierą 'Shadows of New York'" - powiedział prezes Draw Distance Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.



"Coteries of New York" będą dostępne w abonamencie od 4 września do 2 października br. Zgodnie z zapisami umowy spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za prawo umieszczenia gry na platformie, podkreślono.



Odpowiedzialna za wydanie gry w Japonii spółka EXNOA wyznaczyła premierę tytułu na tamtejszym rynku na 12 listopada 2020. "Koterie" pojawią się jednocześnie na platformach dystrybucyjnych PC, PlayStation 4 i Nintendo Switch oraz w wersji cyfrowej i pudełkowej. Na grę dedykowaną komputerom osobistym oraz konsoli PS4 można składać zapisy w tzw. preorderach. EXNOA zajmuje się także dystrybucją, lokalizacją i marketingiem "Coteries of New York" na rynku japońskim, wskazano również.



Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.



(ISBnews)