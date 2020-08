Ant Group – dostawca płatności internetowych wspierany przez Alibaba Group Holding Ltd., do którego należy m.in. AliExpress – złożył prospekt emisyjny do swojej pierwotnej oferty publicznej (IPO) we wtorek. Ant ma wejść na parkiet w październiku. Jak pisze Bloomberg, oferta ta może mieć rekordową wartość.

Według szacunków, wartość fintechu może być wyceniona nawet na 225 mld dol. Jeśli to się powiedzie, założyciel i były prezes Alibaba Group Jack Ma będzie w posiadaniu udziałów Ant Group o wartości 25 mld dol. Dzięki temu awansuje do grona 10 najbogatszych ludzi na świecie. Fortuna obecnego prezesa Erica Jinga wzrośnie do 2,9 mld dol., zaś kolejnych 17 obecnych i byłych dyrektorów Alibaby oraz Ant dołączy do grona miliarderów.

Większość z tych osób należy do Alibaba Partnership – elitarnej 36-osobowej grupy utworzonej dziesięć lat temu w celu zachęcenia do współpracy, obejścia biurokracji i, co najważniejsze, określenia rocznych premii pieniężnych dla wszystkich członków zarządu. Obecnie owa grupa składa się z członków zarządu Alibaby oraz Ant. Łączną wartość ich udziałów szacuje się na 57,9 mld dol.

19 osób posiada swoje udziały w Ant Group za pośrednictwem podmiotów znanych jako Hangzhou Junao Equity Investment Partnership i Hangzhou Junhan Equity Investment Partnership – dwóch spółek komandytowych zarejestrowanych w Hangzhou. Łącznie posiadają one około połowy udziałów w firmie.

Największym udziałowcem Ant jest Alibaba – posiada 33 proc. udziału. Pozostała część należy do 29 innych akcjonariuszy, w tym tych, którzy zainwestowali w Ant Group na przestrzeni lat. Według prospektu emisyjnego Jack Ma jest naczelnym kontrolerem grupy. Ma zobowiązał się do przekazania 611 milionów akcji Ant na rzecz organizacji charytatywnych, przez co zmniejszy on swoje udziały do nie więcej niż 8,8 proc. wartości firmy.

Wiele fintechów i startupów technologicznych przyciąga talenty możliwością inwestowania w akcje, które stają się lukratywne po pomyślnym zakończeniu IPO. Firmy przyznają pracownikom nagrody w postaci akcji. W 2015 roku, co najmniej 12 akcjonariuszy Hangzhou Junao Equity Investment Partnership stał się miliarderami – w tym były dyrektor generalny Alibaba, Jonathan Lu, i były dyrektor ds. ryzyka Shao Xiaofeng, który obecnie jest sekretarzem generalnym firmy.