Sprzedaż online przyniosła ponad 50,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14,6% r/r, po ośmiu miesiącach 2020 r. szacowane przychody z kanału e-commerce wyniosły 419,5 mln zł (+15,8% r/r), podano również.



"Na sierpień przypadł w tym roku szczyt sezonu urlopowego, a święto przypadające w sobotę 15 sierpnia de facto stworzyło długi weekend, wpływając na poziom obrotów. Nasz model sprzedaży, z dominującym udziałem sprzedaży online, jest jednak odporny na długie weekendy i urlopy, czego potwierdzenie stanowi wyższa dynamika wzrostu obrotów w kanale e-commerce niż ogółu przychodów ze sprzedaży (14,6% vs 11,3%)" - powiedział prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.



"Jak widać, w sierpniu konsekwentnie kontynuowaliśmy zapoczątkowany w lutym trend dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży. Po najlepszym w historii TIM-u lipcu mamy apetyt na kolejne rekordy i intensywnie przygotowujemy się do przypadającego na jesień szczytu zakupów w branży elektrotechnicznej" - dodał Folta.



TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)