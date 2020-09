"Strony wypracują wspólny model biznesowy, który będzie zawarty w umowie finalnej. Strony deklarują, że umowa o współpracy zostanie podpisana w ciągu 90 dni od dnia podpisania listu intencyjnego" - czytamy w komunikacie.



Up to sieć klubów e-fitness, natomiast Olymp jest producentem i dystrybutorem sprzętu do siłowni. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest kompleksowe wyposażenie siłowni w sprzęt, gry i oprogramowanie. Podpisanie listu intencyjnego jest istotne z punktu widzenia przyszłego rozwoju spółki, gdyż otwiera drogę do uzyskania potencjalnie istotnego źródła przychodów, podsumowano.



PrimeBit Games to notowany na NewConnect deweloper gier.



(ISBnews)