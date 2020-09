"Tak można powiedzieć, wszystko na to wskazuje. Marże, które w tym roku odnotowujemy, są wyższe niż planowaliśmy" - powiedział Mikrut, pytany, czy cele marż na poziomie grupy zostaną zrealizowane wcześniej niż planowano.



Zastrzegł jednak, że nie można zakładać, iż marże z I półrocza utrzymają się w kolejnych okresach. Podkreślił, że w odniesieniu do Poli-Farbe szybciej niż oczekiwano poprawia się marża brutto na sprzedaży.



"Tu możemy mówić o tym, co komunikowaliśmy. Przede wszystkim tu chodziło o marżę pierwszą, marżę brutto na sprzedaży. Tutaj Poli-Farbe odstawało. Mówiliśmy, że potrzebujemy ok. 2 lat, żeby tę marżę poprawić. Wszystko wskazuje na to, że to się wydarzy, a w bardzo dużym stopniu już się wydarzyło, w krótszej niż zakładana perspektywie czasowej. Należy pamiętać, że na pozostałe marże - EBIT, EBITDA, zysku netto duży wpływ mają przychody. W tym roku mamy rewelacyjne przychody, które bardzo pozytywnie wpłynęły na rentowności. To nam daje informację, że jest możliwe zwiększenie przychodów przy utrzymaniu pewnych zasobów" - wyjaśnił.



"Ten rok pokazał, że można sporo urosnąć i jesteśmy w stanie to obsłużyć z aktualnymi zasobami. Śnieżka lepiej niż konkurencja wykorzystała zwiększony popyt" - podkreślił.



"Potencjalnie jest to [szybsze niż zakładane zwiększenie pozostałych marż] możliwe, ale będzie to zależało jakie będziemy w stanie wygenerować przychody w kolejnych latach, jak będzie się kształtował popyt" - zakończył prezes.



Wcześniej podczas konferencji członkowie zarządu wskazywali, że pozytywnym zaskoczeniem jest wcześniejsza realizacja synergii z Poli-Farbe oraz że Węgry będą miały w tym roku ok. 20% udziału w sprzedaży grupy.



Przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę na rynku węgierskim w I półroczu 2020 roku wyniosły 85 mln zł i były o 62,2 mln zł wyższe r/r. Ich udział w skonsolidowanej sprzedaży wyniósł 19,7%.



W I półroczu marża brutto na sprzedaży wyniosła 42,8% (-0,5 pkt proc. r/r), marża EBIT 14,9% (+1,9 pkt proc.), marża EBITDA 18,7% (+2,2 pkt proc.), marża zysku netto 12,2% (+1,8 pkt proc.).



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.



