Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,47 proc. i wyniósł 27 901,98 pkt. S&P 500 zniżkował 0,84 proc. i wyniósł 3357,01 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 1,27 proc. do 10 910,28 pkt.

"Rynek poszedł w górę za mocno i za szybko, a wyceny doszły do punktu, gdzie stało się to bardziej zauważalne niż wcześniej. Dlatego teraz mamy korektę. Pytanie brzmi, czy nie będzie to trwało przez resztę roku" - powiedział Tom Martin, starszy zarządzający portfelem w Globalt.

Na amerykańskich giełdach trwa wyprzedaż spółek technologicznych, które od początku września są liderami wyprzedaży.

Facebook spadł w czwartek 3,3 proc, Amazon zniżkował 2,3 proc. Netflix sprzedawany był 2,8 proc. niżej. Alphabet spadł 1,7 proc., a wchodzące w skład indeksu Dow Jones Apple i Microsoft spadały po 1,0-1,5 proc.

Firma IT Snowflake, która podczas środowego debiutu na giełdzie zyskała 100 proc., w środę traciła na wartości ponad 10 proc.

"Zasadniczo wyceny akcji spółek IT były zbyt wysokie i od początku tego miesiąca obserwujemy korektę. Myślę, że to nadal trwa, a Fed dostarczył po prostu nowego impulsu" - powiedział Soichiro Monji, główny strateg w Nishimura Securities w Kioto.

Akcje Boeinga spadły o 4 proc. Przedstawiciele Boeinga ukrywali przed regulatorami i liniami lotniczymi kluczowe informacje na temat samolotów 737 MAX, co doprowadziło do dwóch katastrof - wynika z raportu komisji Izby Reprezentantów.

Notowania Moderny rosły o 1,5 proc. po tym, jak CEO firmy biotechnologicznej Stephane Bancel powiedział, że spółka powinna mieć wystarczająco dużo danych z późnego etapu badania, by wiedzieć już w listopadzie, czy szczepionka na koronawirusa działa.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 860 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 850 tys. wobec 893 tys. poprzednio, po korekcie z 884 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 12,628 mln w tygodniu, który skończył się 5 września wobec oczekiwanych 13 mln i poprzednio 13,544 mln, po korekcie z 13,385 mln.

W środę Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell podkreślił na konferencji prasowej, że polityka monetarna pozostanie wysoce akomodacyjna do czasu, aż warunki na rynku pracy nie ulegną znacznej poprawie w kierunku osiągnięcia celu pełnego zatrudnienia, a inflacja nie znajdzie się na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie.

"Rynek prawdopodobnie liczył na więcej konkretów ws. QRE. Jednakże w dłużej perspektywie wczorajsza decyzja Fedu powinna wspierać ryzykowne aktywa" – powiedział Chris Chapman, menedżer portfela w Manufile Investment.

"Na rynkach widać rozczarowanie wczorajszymi sygnałami z FED - klasycznie rynek liczył na bardziej +gołębi+ przekaz, ale takowego nie otrzymał. (...) Ogólnie rzecz biorąc Rezerwa Federalna zdaje się przyjmować strategię wait&see i nie spieszy się z publikacją szczegółów odnośnie nowego forward guidance (języka komunikacji z rynkami) i jest to pewien zawód dla jak widać sporej części uczestników rynku" - napisał w raporcie Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ.

Prezydent USA Donald Trump na konferencji prasowej w Białym Domu w środę wieczorem powiedział, że podoba mu się "większa liczba" zawarta w kompromisowej propozycji pakietu stymulacyjnego w wysokości 1,5 bln USD złożonej przez ponadpartyjną grupę kongresmenów z Izby Reprezentantów, która była próbą przełamania trwającego miesiące impasu w sprawie wzmocnienia gospodarki USA w okresie pandemii koronawirusa.

"W większości się z tym zgadzam. Słyszałem, że przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała, że nie chce wyjeżdżać z Waszyngtonu, dopóki nie osiągniemy porozumienia" - powiedział Trump.

Jak podaje dziennik "Financial Times", prezydent USA Donald Trump wyraził swoje obawy dotyczące umowy o wykupie TikToka przez firmę Oracle i stwierdził, że nie będzie zadowolony, jeśli chińska firma ByteDance utrzyma większościowe udziały w nowo powstałej spółce.

Oracle, jak pisał "Financial Times", ma stać się po wykupieniu części TikToka partnerem technologicznym ByteDance, firma ta jednak zachowa większość udziałów w nowopowstałej firmie, której siedziba będzie zlokalizowana w USA.

Chińskie MSZ ogłosiło w czwartek, że przekazało USA formalny protest przeciwko planowanej wizycie amerykańskiego podsekretarza stanu ds. gospodarczych Keitha Kracha na Tajwanie, uznawanym przez Pekin za część terytorium ChRL.