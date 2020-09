"W trzeci piątek września miało miejsce rozliczenie kontraktów terminowych, które często wiąże się z większymi ruchami na koniec sesji. Dziś jednak większego zainteresowania i zmian nie było widać i na koniec dnia pozostaliśmy (WIG20 - PAP) w okolicy 1.730 pkt., czyli dolnego ograniczenia konsolidacji. Ostatnich kilka sesji nie zmienia ogólnego poglądu i nadal mamy szansę utrzymać się w konsolidacji" - powiedział PAP Biznes Szymon Nowak.

Analityk ocenił, że w dalszym ciągu dużą rolę dla krajowych indeksów odgrywa sentyment inwestorów w USA i trwająca tam presja na spadki.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,8 proc. do 1.731,76 pkt., WIG zniżkował o 0,42 proc. do 59.825,58 pkt., mWIG40 stracił 0,44 proc. do 3.548,03 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,78 proc. do 14.365,55 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.539 mln zł, z czego 1.250 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (278 mln zł) oraz KGHM (143 mln zł).

WIG20 po neutralnym otwarciu przez cały dzień stopniowo zniżkował i zakończył sesję 15 pkt. poniżej kreski. Koniec notowań przyniósł pogłębienie spadków - podobnie zachował się DAX, który po negatywnym początku sesji w USA również skierował się w dół.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił 0,4 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,35 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zniżkowało 8 z 15 branż. Najmocniej straciły spółki paliwowe - blisko 4 proc. - ich indeks znalazł się najniżej od końca marca, na poziomie 4.181 pkt. Z kolei mocno wzrósł WIG-leki - o 7,2 proc.

Nowak zwrócił uwagę na informację o możliwym aresztowaniu Leszka Czarneckiego. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wyznaczył termin posiedzenia aresztowego dla Leszka Czarneckiego. Wniosek skierowała Prokuratura Regionalna w Warszawie, która prowadzi śledztwo ws. afery GetBack.

"Wywołało to zdecydowaną negatywną reakcję na powiązanych z nim Getin Holdingu, Idea Banku i Getin Banku. Można rozpatrywać to jako zemstę za aferę KNF. Inwestorów instytucjonalnych raczej to nie będzie interesować, gdyż od pewnego czasu akcje tych spółek są przez nich omijane. Na pewno zaciekawieni będą inwestorzy indywidualni, którzy mogą liczyć na odbicie kursów w przyszłości" - ocenił.

"Warto zwrócić także uwagę na informację o potencjalnym przejęciu przez GPW giełdy w Armenii. Ze względu na małą skalę inwestycji należy traktować to jako ciekawostkę, ale pokazuje to, że GPW będzie poszukiwać nowych możliwości oraz że chce wykorzystywać swój know-how" - dodał.

Zarząd GPW podpisał porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (CBoA) w sprawie negocjacji warunków zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange (AMX). Ponadto prezes GPW Marek Dietl poinformował, że GPW zamierza aktywnie włączyć się w zarządzanie i inicjatywy rozwojowe giełdy w Armenii. Dodał, że za 2-3 lata możliwe będą kolejne przejęcia giełd na wczesnym etapie rozwoju.

W WIG20 najmocniej wzrósł w piątek kurs Play - o 7,4 proc. do 28,1 zł. Zdaniem Nowaka piątkowe odbicie ma bardziej charakter techniczny niż fundamentalny i wystąpiło blisko poziomu wsparcia w okolicy 25 zł.

Kurs akcji CCC wzrósł o 4,5 proc. do 52 zł. Dino zyskało w piątek 3,7 proc., a w skali tygodnia kurs wzrósł o około 8 proc. do 238,2 zł.

JSW ze wzrostem o 0,7 proc. odrobiło część czwartkowych spadków i zakończyło cały tydzień ponad 20 proc. na plusie, na poziomie 28,12 zł, a także wyznaczyło roczny szczyt na 28,32. Jak oceniają analitycy w tym i w poprzednim tygodniu inwestorzy grali pod informacje o wpisaniu węgla koksującego na listę surowców strategicznych, zapowiedzianą przez prezesa PFR Pawła Borysa październikową decyzję o pomocy dla JSW w ramach tarczy antykryzysowej, a także spekulacje o ograniczeniu eksportu surowca przez Australię.

W indeksie najmocniej zniżkowało PGNiG, które w tym tygodniu było w wyraźnym trendzie spadkowym - w piątek kurs poszedł w dół o 5,3 proc., a w całym tygodniu stracił około 12 proc. Na poziomie 4,664 zł kurs jest najniżej od początku lipca.

Mocno w dół poszły również kursy spółek paliwowych: Lotosu - o 3,9 proc. i Orlenu - o 3,6 proc. Nowak ocenił, że obie spółki od czerwca znajdują się w trendzie spadkowym, a piątkowe spadki były zanegowaniem wzrostów z poprzedniego dnia.

Wśród małych i średnich spółek wzrostami wyróżniły się: Biomed-Lublin - o blisko 25 proc., Rainbow Tours - o 20 proc., DataWalk - o 18 proc., Mercator Medical - o 10 proc., XTB - o 9 proc., Mirbud - o 8 proc., a między 6 a 7 proc. rosły: Amica, Budimex, Pekabex.

Rainbow Tours rosło drugi dzień z rzędu i zakończyło piątek na poziomie 15,35 zł. Przed rozpoczęciem czwartkowych notowań upubliczniono raport, w którym Analitycy Ipopema Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółek z sektora turystycznego. Wartość godziwą dla Rainbow Tours wyznaczyli na poziomie 18 zł.

Największej przeceny doznały spółki powiązane z Leszkiem Czarneckim. Getin Holding poszedł w dół o 14 proc., Idea Bank spadł o 11 proc., a Getin Noble Bank - o 4,3 proc. Akcje zaczęły mocniej zniżkować po informacji, że prokuratura regionalna w Warszawie chce aresztowania Leszka Czarneckiego w związku ze sprawą GetBack.

Mocno zniżkowały także: BNP Paribas - o 6,6 proc., Bogdanka - o 6 proc., a także Trakcja i PGS Software - po 5 proc.

Na szerokim rynku wzrostem o ponad 150 proc. wyróżniła się Krynica Vitamin. Kurs zamknął notowania na poziome X zł, najwyżej w historii. W środę po sesji grupa poinformowała we wstępnych wynikach finansowych za I półrocze o wzroście przychodów netto ze sprzedaży o blisko 100 proc. do 264 mln zł oraz o zysku netto na poziomie 52,5 mln zł, wobec 3,7 mln zł rok wcześniej. W czwartek notowania spółki pozostawały w fazie równoważenia i nie odbył się handel.

