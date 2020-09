"Do dnia publikacji niniejszego komunikatu 'Ghostrunner' został dodany do tzw. listy życzeń na platformie Steam przez ponad 600 000 użytkowników, co plasuje grę na 8 miejscu najbardziej oczekiwanych premier na świecie. Gra, będąc w przedsprzedaży regularnie znajduje się w pierwszej dziesiątce globalnej listy sprzedaży Steam" - czytamy w komunikacie.



Wcześniej debiut globalny gry, na platformach PC (Steam, Epic Games Store i GOG), PlayStation 4 oraz Xbox One został ustalony na 27 października.



Ghostrunner to gra akcji osadzona w cyberpunkowym świecie, w której rozgrywka opiera się na mechanice one-hit-one-kill.



Gra tworzona jest przez krakowskie studio One More Level we współpracy z 3D Realms i Slipgate Ironworks, natomiast wydana zostanie przez All In! Games oraz włoskiego wydawcę 505 GAMES SPA.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych. Zastąpił na rynku głównym giełdy spółkę Setanta.



(ISBnews)