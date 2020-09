"We wtorek obserwowaliśmy realizację zysków po poniedziałkowych wzrostach na GPW. WIG20 zakończył sesję na dziennych minimach. Po wczorajszym mocnym ruchu w górę indeksu blue chipów, były nadzieje, że główny indeks GPW wróci do wcześniejszej, ok. trzymiesięcznej, konsolidacji. Jednak poniedziałkowy wzrost został wykorzystany przez inwestorów do realizacji zysków. Największy spadek w WIG20 zanotowały spółki z branż, które w poniedziałek najwięcej zyskały, czyli energetyka, górnictwo oraz banki" - powiedział PAP Biznes Krystian Brymora.

"W najbliższym czasie nie spodziewam się większych wzrostów WIG20. Wszystko z powodu składu krajowego indeksu blue chipów. Jesteśmy negatywnie nastawieni do najważniejszych sektorów indeksu tj. paliw czy banków. W przypadku obu tych branż otoczenie makroekonomiczne jest nadal bardzo słabe. W mojej ocenie dużo lepsze perspektywy mają małe spółki z sWIG80. Struktura tego indeksu bardziej odzwierciedla krajową gospodarkę i spodziewam się większych wzrostów właśnie sWIG80 niż w przypadku dużych spółek" - ocenił.

Na zamknięciu we wtorek WIG20 stracił 1,16 proc. do 1.718,21 pkt., WIG zniżkował 0,69 proc. do 49.499,40 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,16 proc. do 3.559,56 pkt., a sWIG80 zyskał 1,05 proc. do 14.233,49 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 748 mln zł, z czego 573 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (134 mln zł) oraz PKO BP (75 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,6 proc., a S&P 500 zniżkował 0,3 proc.

Reklama

Na warszawskim parkiecie większość - 9 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-górnictwo (-2,92 proc.) oraz WIG-energia (-1,77 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor mediów (ok. 2 proc.) oraz branża gier (1,3 proc.).

We wtorek najmocniejsze w WIG20 okazały się walory CCC, które zyskały 1,09 proc.

Zyskały jeszcze tylko dwie spółki: PGNiG (0,66 proc.) oraz CD Projekt (0,42 proc.).

Większość spółek z WIG20 zakończyła sesję na minusie, najmocniej w dół poszły walory JSW (-6,44 proc.).

Mocno straciły dwa banki: mBank (-3,88 proc.) oraz Santander Bank Polska (-3,42 proc.).

Przecena towarzyszyła także spółkom energetycznym. Tauron zniżkował 2,87 proc., a akcje PGE potaniały o 2,62 proc. Wcześniejsze dwie sesje PGE zakończyła wzrostem o kilkanaście procent.

W mWIG40 najmocniej zwyżkowały akcje DataWalk - w górę o 13,24 proc. DataWalk odreagowała spadek o blisko 13 proc. poprzedniego dnia, po tym jak spółka ogłosiła, że zarząd zdecydował o emisji do 421 tys. akcji po cenie 154,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy.

O 5,88 proc. do 216 zł podrożał Comarch. Analitycy BM mBanku, w raporcie z 29 września podwyższyli rekomendację dla Comarchu do "kupuj" z "trzymaj" poprzednio, a cena docelowa akcji spółki wzrosła do 247,60 zł z 220,30 zł.

Mocno do góry poszły też Celon Pharma (2,88 proc.) oraz Wirtualna Polska (2,86 proc.).

W rozmowie z PAP Biznes członek zarządu Inter Cars Piotr Zamora poinformował, że spółka spodziewa się w 2020 roku wzrostu przychodów z 8,76 mld zł w 2019 roku i celuje w poprawę EBIT, EBITDA i zysku netto rdr. We wtorek kurs spółki zwyżkował o 1,69 proc.

Z indeksu mWIG40 najwięcej stracili akcjonariusze dewelopera Develia (-8,05 proc.) oraz XTB (-5,52 proc.).

Po raz trzeci z rzędu sWIG80 zyskał na wartości. Najmocniej w indeksie małych spółek podrożały akcje INC - w górę o ponad 17 proc.

W gronie liderów sWIG80 znalazł się także Work Service, którego kurs wzrósł o 15,61 proc., a także ML System - w górę o 9,97 proc.

ML System poinformował, że w związku z podpisaniem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu "Active Glass" nie jest konieczne pozyskiwanie obecnie dodatkowego finansowania w drodze emisji akcji.

W indeksie małych spółek najwięcej straciły PGS Software (-5 proc.) oraz Lentex (-4,77 proc.).

Polecamy: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty nie powinien już się osłabiać; SPW idą za rynkami bazowymi