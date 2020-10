Zysk operacyjny wyniósł 4,45 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej.



"W segmencie FinTech i Enterprise Services sytuacja nam sprzyja. Oczywiście w momencie pojawienia się epidemii COVID część klientów czasowo wstrzymała się z decyzjami co do dalszego rozwoju lub ograniczała poziom współpracy, szczególnie w obszarze Application Services. Od połowy maja widzimy jednak wzmożone zainteresowanie naszymi usługami, oferujemy bowiem rozwiązania dobrze wpisujące się w digitalizację procesów, które przyspieszyła pandemia. Wielu z kontrahentów, którzy wcześniej rozważali zwiększenie inwestycji w tym obszarze, w momencie, gdy COVID uniemożliwił im dotarcie do klientów poprzez sieć oddziałów stacjonarnych, postanowiło mocniej na rozwój kanałów on-line. W efekcie obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi usługami. Tak dobre wyniki to efekt przede wszystkim błyskawicznego przestawienia naszego zespołu na tryb pracy zdalnej. Bardzo szybko i efektywnie zaadoptowaliśmy się do nowych warunków pracy, istotnie zmniejszyliśmy koszty sprzedaży, prowadząc projekty za pomocą zdalnych metod komunikacji. Poprawiliśmy monitoring należności, co przyniosło znaczny przyrost środków pieniężnych i poprawę naszej sytuacji płynnościowej" - powiedział członek zarządu Tomasz Król, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,04 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 61,96 mln zł rok wcześniej.



Największy, bo 67-proc. udział w sprzedaży miał pion Enterprise Services, osiągający najwyższą rentowność w grupie. Odpowiada on za kompleksowe usługi budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dla branży finansowej i medycznej, a także produkty oraz usługi dla sektora telekomunikacyjnego takie jak: usługa Ringback Tone, Poczta Głosowa 3Gen, Steering of Roaming oraz usługi utrzymania i rozwoju systemów telekomunikacyjnych operatorów komórkowych.



Pion FinTech skupiający m.in. produkty i usługi dla sektora finansowego oraz systemy wspomagające sprzedaż skomplikowanych produktów finansowych i leasingowych odpowiadał za 31% sprzedaży w I półroczu 2020, a pion HotelTech, czyli produkty dla sektora hospitality za 2% sprzedaży, podano także.



"Druga część roku zapowiada się pozytywnie, szczególnie IV kwartał, który w naszej branży jest najlepszy a u nas historycznie waży ok. 40%. Branża IT jest i będzie w najbliższym czasie beneficjentem obecnej sytuacji. Chcemy rosnąć szybciej niż rynek, dlatego sukcesywnie powiększamy nasz zespół. Wielu naszych klientów już nie zastanawia się czy realizować projekty związane z kanałami elektronicznymi, ale jak je wdrożyć najbardziej efektywnie i zabezpieczyć na wypadek tego co może się wydarzyć w przyszłości" - dodał Król.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 3,61 mln zł wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej.



Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.



(ISBnews)