"Za nami zaskakująco pozytywna sesja na krajowym rynku - dotychczas przeważnie zaskakiwaliśmy słabością do rynków bazowych. Prawdopodobnie w tym tygodniu inwestorzy będą zastanawiali się czy to już koniec sierpniowo-wrześniowej słabości, czy może jednak korekta będzie kontynuowana. Wydaje się, że październik może sprzyjać inwestorom i stopom zwrotu. Argumentem za tym może być to, że po wakacjach inwestorzy będą zastanawiali się co zrobić ze swoimi lokatami. Pytanie tylko czy środowisko zagraniczne nie będzie negowało tego scenariusza" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

W poniedziałek WIG20 zyskał 2,03 proc. osiągając poziom 1.731,85 pkt., WIG zwyżkował o 1,98 proc. do 50.014,64 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,17 proc. do 3.632,88 pkt., a sWIG80 zyskał 1,21 proc. do 14.149,76 pkt.

Kozłowski zwrócił uwagę na 3 proc. wzrost indeksu rynku NewConnect.

"Rynek NewConnect zaczyna się ruszać. Być może jest to nowa miara, pokazująca wzrost zaangażowania inwestorów indywidualnych. Obroty na GPW dokonane przez tę grupę przewyższyły ostatnio obroty generowane przez krajowe instytucje (udział indywidualnych 22 proc. wobec 20 proc. instytucji) i widać, że ma to swoje konsekwencje jeśli chodzi o aktywność na małych spółkach" - ocenił.

Obroty na GPW wyniosły 934 mln zł, z czego 707 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (156 mln zł) oraz Play (ok. 123 mln zł).

WIG20 rósł w pierwszej części dnia, by w drugiej połowie notowań ustabilizować się na 1.730 pkt., czyli około 2 proc. powyżej poziomu odniesienia.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 1,1 proc., a S&P 500 zyskiwał 1,5 proc.

Na GPW 13 z 15 indeksów sektorowych zakończyło dzień na plusie. Najmocniej rosły chemia - o 6 proc. i paliwa - o 4,2 proc. Około 1 proc. stracili producenci gier, a media spadły o 0,1 proc.

W WIG20 wzrostom przewodziła JSW - w górę o 9,7 proc. Kozłowski ocenił, że inwestorzy prawdopodobnie wyceniali wzrost cen węgla koksującego.

Na szczycie zestawienia były także: Lotos - wzrost o 7,3 proc. i Orlen - o 4,7 proc. Kursy obu spółek paliwowych mocno zniżkowały w ostatnich tygodniach i w piątek znajdowały się na lokalnych minimach - Lotos był najniżej od 4 lat, a Orlen był blisko przebicia dołka z połowy marca.

Zdaniem analityka poniedziałkowe wzrost cen ropy o około 6 proc. mógł wspierać notowania. Do tej pory inwestorzy obawiali się spadku popytu na paliwa, a wzrost cen ropy wiąże się z odreagowaniem negatywnego scenariusza, który był dyskontowany od kilku tygodni.

Kozłowski zwrócił także uwagę na blisko 3 proc. wzrosty banków PKO BP i Pekao i 2 proc. na PZU.

"Te spółki zaskoczyły na plus. Być może nadchodząca duża oferta publiczna poprawi sentyment wobec największych firm" - ocenił.

CD Projekt rósł w ciągu dnia nawet o 3 proc., po komunikacie o zakończeniu procesu certyfikacji i rozpoczęciu produkcji płyt z grą "Cyberpunk 2077" na konsole Microsoft Xbox oraz Sony Playstation. Wzrosty nie utrzymały się jednak do końca dnia i notowania zamknęły się 0,4 proc. na plusie.

Choć w pierwszej części dnia kurs CCC rósł, to dzień zakończył z 2,7 proc. stratą, przerywając 5-dniową serię wzrostową.

Poza CCC zniżkował tylko Tauron - w dół o 2,4 proc.

W indeksie średnich firm najmocniej wzrósł kurs XTB - o blisko 11 proc. Analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak ocenił, że inwestorzy pozytywnie odebrali nowy spot reklamowy, w którym twarzą firmy została znana postać – trener piłkarski Jose Mourinho, a także informację o wprowadzeniu bezprowizyjnego, do pewnego limitu, handlu na akcjach i ETF’ach. Dodał, że nowa kampania nieco wzmacnia wizerunek brokera, co może poprawić akwizycję nowych klientów.

Grupa Azoty zyskała 9,2 proc. Mocno rosły także Biomed-Lublin - o 7 proc. oraz Mercator Medical - także o 7 proc. do 520 zł, najwyżej w historii.

Z kolei w dół o 4 proc. poszedł kurs 11 bit studios, a Ten Square Games spadło o 1,7 proc.

W sWIG80 także przeważały wzrosty - najmocniej zyskały Harpier Hygienics - o 14,5 proc., Airway Medix - o 12 proc., Cormay - o 11 proc. i INC - o 9 proc.

Na szerokim rynku Kozłowski wskazał na kurs Krynicy Vitamin, który zyskał 18 proc. Dodał, że spółka powróciła do wzrostów wywołanych dobrymi wynikami za II kw.