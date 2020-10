"Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów detalicznych planowane jest w dniu 6 października 2020 r., a w przypadku inwestorów instytucjonalnych spodziewane jest w dniu 9 października 2020 r. Przewidywany pierwszy dzień notowań akcji spółki na GPW to 12 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Cena emisyjna akcji Allegro.eu w pierwszej ofercie publicznej (IPO) została wcześniej ustalona na 43 zł za akcję. Wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja rynkowa spółki to 44 mld zł.



Oferta obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji sprzedawanych, z której spółka spodziewała się pozyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto, większościowi akcjonariusze sprzedający przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby akcji sprzedawanych.



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.



(ISBnews)