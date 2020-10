"We wtorek WIG20 kontynuował ruch wzrostowy, choć dolne ograniczenie ponad trzymiesięcznej konsolidacji z okresu czerwiec-sierpień na poziomie 1.750 pkt. okazało się być skutecznym oporem dla indeksu. Drugą sesję z rzędu do wzrostu indeksów przyczynił się sektor bankowy, wykazujący się w ostatnich miesiącach słabością" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"Po dobrych odczytach PMI w usługach UE i w USA oraz po informacji o szybkiej rekonwalescencji prezydenta Donalda Trumpa inwestorzy prawdopodobnie będą oczekiwać rezultatów kontynuowanych rozmów dotyczących kolejnego pakietu stymulacyjnego dla amerykańskiej gospodarki. Będą także śledzić sondaże przedwyborcze - na pewno im bliżej wyborów prezydenckich w USA, zaplanowanych na 3 listopada, tym zmienność na rynkach będzie się wzmagać" - ocenił.

Dodał, że wtorkowe przemówienia prezes EBC Christine Lagarde i prezesa Fed Jerome Powell'a pozostały neutralne dla rynków.

WIG20 zyskał 0,21 proc. osiągając poziom 1.735,45 pkt., WIG zwyżkował o 0,2 proc. do 50.113,97 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,16 proc. do 3.626,92 pkt., a sWIG80 stracił 0,06 proc. do 14.141,92 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.234 mln zł, z czego 946 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (305 mln zł) oraz Play (ok. 138 mln zł).

Reklama

WIG20 pozostawał we wtorek nad kreską, w przedziale między 1.733 a 1.750 pkt., bez wyraźnego kierunku.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 0,7 proc., a S&P 500 notowany był bez większych zmian.

Na GPW rosło 8 z 15 indeksów sektorowych. Pozytywnie wyróżniły się banki, których wskaźnik zyskał blisko 4 proc. Od lokalnego minimum z 25 września indeks zyskał już około 12 proc.

"W moim przekonaniu do odbicia w sektorze bankowym przyczyniło się osiągnięcie przez WIG-banki pod koniec września ponad 10-letniego minimum. Wtorkowa rekomendacja dla jednego z podmiotów mogła nieco przyczynić się do zmiany spojrzenia inwestorów na dyskontowane dla sektora ryzyka" - powiedział Wizner.

Agencja Bloomberg poinformowała, że Marta Jeżewska-Wasilewska z Wood & Company podwyższyła rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" ze "sprzedaj", wyznaczając cenę docelową dla akcji banku na poziomie 18,18 zł.

We wtorek rosły notowania wszystkich banków z WIG20, a najmocniej zyskał Alior Bank - kurs wzrósł o ponad 8 proc. do 14,445 zł, najwyżej od połowy sierpnia.

Najwyżej od połowy sierpnia znalazły się także Pekao i PKO BP - odpowiednio o 6,2 i o 3,7 proc. Santander wzrósł o 4,4 proc.

Spadek CD Projektu o 6 proc. pociągnął cały sektor producentów gier w dół - o 4 proc. CD Projekt odpowiadał za ponad 30 proc. obrotów spółkek z WIG20, a jego kurs znalazł się najniżej od połowy lipca, na poziomie 374,8 zł.

"Kurs CD Projektu zakłada duży sukces +Cyberpunka 2077+ i każda informacja zarówno pozytywna, jak i negatywna, może wywołać widoczną reakcję na notowaniach. W moim przekonaniu dopiero zejście poniżej okolic 350 zł może zmienić sentyment do tego waloru" - powiedział Artur Wizner.

Mocno zniżkowały także CCC - o 4,2 proc. i PGE - o 4 proc.

Na koniec dnia w indeksach małych i średnich spółek przeważyły spadki, a najmocniej zniżkowały: Ten Square Games - o 4,7 proc., XTB - o 3,6 proc., a także INC - o 10,6 proc., Voxel - o 5,6 proc. i CI Games - o 3,7 proc.

Kurs Mercatora odreagował dwa dni wzrostów i wyznaczenie w poniedziałek maksimum na poziome 520 zł, i spadł we wtorek o 3 proc.

W górę najmocniej poszły: Bank Millennium - o 6,2 proc., Biomed-Lublin - o 5,6 proc., Polimex Mostostal - o 10 proc., a także Bioton - o 8,5 proc.

Inter Cars wzrósł o 3 proc. Spółka podała, że skonsolidowane przychody grupy Inter Cars we wrześniu 2020 roku wyniosły 839,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 13,2 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 6,476 mld zł przychodów, czyli o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej.