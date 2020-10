"To największy debiut w historii naszego rynku kapitałowego" - podsumował Borowski.

Przypomniał, że wartość oferty wyniosła ponad 9 mld 182 mln zł. "Spółka pozyskała ponad 900 mln zł kapitału na rozwój, a na akcje zapisało się ponad 36 tys. inwestorów indywidualnych" - podał.

Według Borowskiego, był to duży sukces, ponieważ spółka zaczęła przygotowania do debiutu jeszcze przed wybuchem pandemii, jednak nie zrezygnowała. "Kontynuowała te prace i z pespektywy czasu widać, że to była bardzo dobra decyzja. Inwestorzy zaufali spółce czego efektem jest udany debiut" - ocenił.

W poniedziałek do obrotu trafiło 1,023 mld akcji platformy e-commerce Allegro. eu. Kurs otwarcia wyniósł 65 zł za akcje, na zamknięciu 70 zł.

Piotr Borowski dodał, że w tej chwili Allegro jest największa spółką notowana na GPW.

W dniu debiutu Allegro, wycena spółki przekroczyła 66 mld zł, natomiast CD Project - ponad 36 mld zł, PGNiG - niespełna 30 mld zł, PKN Orlen - 19,12 mld zł.

Grupa Allegro prowadzi największą platformę handlową w Polsce, jaką jest Allegro. pl, oraz porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl i zatrudnia ponad 2.400 osób. Zysk Allegro w pierwszym półroczu br. wzrósł rok do roku do 289,7 mln zł z 195,7 mln zł. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt