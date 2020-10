Najwięcej wydań w III kw. roku było w Katowicach (178) i Łodzi (120), następnie w Poznaniu (73), we Wrocławiu (72), w Krakowie (56), Trójmieście (22) oraz w Warszawie (22), podano.



"Od lipca do września br. zostały wydane 543 lokale. W sumie od początku roku przekazaliśmy klientom 1 783 lokale, to wynik zgodny z naszymi planami. Tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w IV kwartale - łączny potencjał przekazań w tym okresie wynosi ponad 1 tys. lokali. Sytuacja epidemiologiczna wpływa na wydłużenie czasu uzyskiwania decyzji, ostateczny wynik w dużym stopniu zależeć będzie zatem od sprawności działania organów administracyjnych. Ponadto stale rozbudowujemy portfolio projektów, by nasza oferta mogła jak najpełniej odpowiedzieć niesłabnącemu popytowi" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.



Atal od stycznia do września 2020 roku zakontraktował 2 083 mieszkania. W samym III kwartale spółka zawarła 801 umów deweloperskich i przedwstępnych, przypomniano.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Sprzedała ok. 3,2 tys. mieszkań w 2019 r. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)