"Na światowych rynkach akcji nie ma obecnie najlepszych nastrojów. Jest wiele czynników ryzyka i nie wydaje się, aby wszystkie były już zdyskontowane. Zwłaszcza jeśli chodzi o czynniki makroekonomiczne i wpływ nowej fali pandemii na poszczególne gospodarki. Obecnie scenariuszem optymistycznym jest sytuacja, w której obecne poziomy na zagranicznych rynkach będą utrzymane. I jeśli ten scenariusz się zrealizuje, to dopiero wtedy WIG20 będzie miał szansę na większe odbicie" - powiedział Kamil Jaros.

"Po zmianach w strukturze WIG20, czyli po wejściu do niego Allegro, które stanowi znaczną część indeksu, ciężko odnosić obecną sytuację do historycznych poziomów. Jednak trzymając się historycznych założeń, to wsparciem dla WIG20 jest obecnie poziom 1.630 pkt." - dodał.

Na zamknięciu w poniedziałek WIG20 stracił 0,44 proc. osiągając 1.648,11 pkt., WIG zniżkował 0,17 proc. do 48.128,15 pkt., mWIG40 poszedł minimalnie w górę 0,07 proc. do 3.564,25 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,04 proc. do 13.838,34 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.108 mln zł, z czego 804 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (266 mln zł) oraz CD Projekt (117 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,18 proc., a S&P 500 zniżkował 0,13 proc.

Reklama

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor energetyczny (4,5 proc.) oraz branża chemiczna (3,5 proc.).

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-media (-2,06 proc.) oraz WIG-banki (-1,82 proc.).

Wśród krajowych blue chipów, szczególnie mocno wzrosły spółki energetyczne: PGE (7,36 proc.) oraz Tauron (4,47 proc.).

W poniedziałek PGE zatwierdziło nową strategię rozwoju grupy, w ramach której zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Podano, że do 2030 roku udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym ma wynieść 85 proc., a OZE stanowić będzie 50 proc. energii. Łączny CAPEX PGE w latach 2021-2030 wyniesie 75 mld zł, z czego ok. 50 proc. przypada na rozwój OZE. Już w 2025 roku EBITDA grupy może wynieść 5,5-6 mld zł.

Ponadto, jak poinformował prezes Wojciech Dąbrowski, PGE ocenia, że sensowne byłoby połączenie trzech grup energetycznych (PGE, Tauronu i Enei - przyp. PAP Biznes) oczyszczonych z aktywów węglowych.

Także spółki paliwowe - Orlen i Lotos - kontynuują odbicie po tym, jak w zeszłym tygodniu ich kursy znalazły się na wieloletnich minimach. Na koniec dnia Orlen zyskał 1,28 proc., a Lotos wzrósł 1,41 proc.

Po zamknięciu piątkowych notowań Lotos podał we wstępnych szacunkach, że skonsolidowana oczyszczona EBITDA LIFO grupy wyniosła w trzecim kwartale 0,43 mld zł, a przychody sięgnęły 5,4 mld zł.

Po raz trzeci z rzędu wzrosły akcje Allegro - tym razem w górę o 2,39 proc.

Serię pięciu spadkowych sesji zakończył Orange Polska, który w poniedziałek zwyżkował 0,53 proc.

Większość krajowych blue chipów na koniec poniedziałkowych notowań spadła. Najgorzej w WIG20 radził sobie Santander Bank Polska (-4,75 proc.). Bank pogłębił wyznaczone w ubiegłym tygodniu ponad 10-letnie minima.

Mocno w dół poszyły także akcje CCC (-4,51 proc.) oraz JSW (-3,6 proc.).

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na PKO BP i Pekao łącznie 62 mln zł kary. UOKiK zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Na koniec dnia PKO BP spadł 2,09 proc., a Pekao zniżkował 1,14 proc.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo aż o 8,59 proc. do 27,8 zł, zwyżkowały walory Ciechu. Analitycy DM BDM, w raporcie z 12 października, podnieśli rekomendację dla Ciechu do "kupuj" z "redukuj", a cenę docelową do 33,2 zł z 32,3 zł.

Solidnie wzrosły także Kruk (5,48 proc.) oraz Inter Cars (4,26 proc.).

Swoje historyczne maksima poprawiły LiveChat (1,8 proc. do 113 zł) oraz Ten Square Games (0,74 proc. do 679 zł).

Po ośmiu spadkowych sesjach, dzień nad kreską zakończył mBank, który zwyżkował w poniedziałek 0,88 proc.

Najgorszy wyniki w mWIG40 odnotował Mercator, którego walory potaniały 5,72 proc.

Mocno traciły także Biomed Lublin (-5 proc.) oraz Eurocash (-3,59 proc.).

W indeksie małych spółek najmocniej zwyżkowały: Airway Medix (ok. 30 proc.) oraz MCI (8,8 proc.).

W sWIG80 najwięcej straciły akcje PBKM (-4,94 proc.) oraz Work Service (-4,35 proc.).

Po spadku o 1,89 proc. do 5,2 zł na swoich historycznych minimach znalazła się Agora.

Na szerokim rynku zdecydowanie wyróżniły się akcje NanoGroup, które wzrosły ponad 80 proc.