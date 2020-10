"W Alior Banku sukcesywnie wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam otwarta bankowość. Po wykorzystaniu usług dostępu do informacji o rachunku w procesie pożyczkowym i udostępnieniu klientom agregacji rachunków w kanałach cyfrowych, umożliwiamy zlecanie przelewów z rachunków w innych bankach" - powiedział dyrektor ds. Open Banking w Alior Banku Krzysztof Grzeszczuk, cytowany w komunikacie.



Użytkownicy cyfrowych kanałów Alior Banku będą mogli realizować przelewy ze swoich kont w Santander Bank Polska, ING Banku Śląskim, Pekao S.A., PKO BP, Millennium i BNP Paribas. Następnie usługa będzie rozwijana o rachunki w kolejnych bankach, podano także.



"Jako nowoczesny i technologicznie rozwinięty bank chcemy udostępniać naszym klientom wygodne rozwiązania, dzięki którym zdalne kanały bankowe będą jeszcze bardziej kompleksowe. Bankowość internetowa i mobilna to nie tylko łatwiejsze zarządzanie finansami osobistymi, ale też szansa na bezpieczne załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu" - powiedziała menedżer zespołu biznesowego bankowości internetowej i mobilnej w Alior Banku Kaja Krassowska-Suchan.



Inicjowanie płatności z kont w innych bankach to kolejne wdrożenie Alior Banku, który, zgodnie z przepisami dyrektywy PSD2, korzysta ze statusu podmiotu trzeciego (ang. Third Party Provider, TPP).



Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)