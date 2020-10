Zysk operacyjny wyniósł 1,2 mln zł wobec 45,9 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 455 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 348 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 991 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 148 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 641 mln zł w porównaniu z 3 806 mln zł rok wcześniej.



"Wyższe r/r przychody Grupy w III kw. to w obecnych warunkach rynkowych rzecz nieoczywista. To bardzo potrzebny pozytywny impuls dla biznesu i dodatkowa motywacja do działania dla zespołu. Dzięki rozpisaniu konkretnego planu i jego konsekwentnej realizacji zwinnie zaadaptowaliśmy się do nowej rzeczywistości. Dziś jesteśmy bogatsi o to doświadczenie i znów mamy sprecyzowane plany funkcjonowania w różnych wariantach rozwoju sytuacji, w tym tego kryzysowego, zakładającego pełen lockdown. Mimo trudnego otoczenia, październik w CCC, w kanale stacjonarnym, nie pokazywał znaczącej podatności na drugą falę epidemii. Utożsamiamy to przede wszystkim z wyjątkowo dobrą ofertą kolekcji jesienno-zimowej i intensywną komunikacją z klientem. Nasz wielokanałowy model sprzedaży sprawdza się, w e-commerce każdy tydzień tego miesiąca to solidne, dwu- lub nawet trzycyfrowe wzrosty. Pandemia nie pozwala nam dzisiaj w pełni zmonetyzować efektów naszych działań z ostatnich dwóch lat, ale inwestycje w produkt, e-commerce i komunikację z klientem, pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w osobnym komunikacie.



Według CCC, eobuwie wciąż pozostaje motorem napędowym sprzedaży internetowej w Grupie, ale inne platformy coraz więcej ważą w łącznych przychodach (23%). W III kwartale udział CCC.eu w przychodach e-commerce Grupy wzrósł do 11% (z 3% rok wcześniej).



Eobuwie kontynuuje solidne wzrosty na wszystkich poziomach. W III kwartale 2020 r. zanotowało wzrost sprzedaży o 51% r/r. Rentowność EBITDA w Q3 2020 utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 8,0% (+1,2 pkt proc. r/r). Grupa eobuwie dynamicznie rozwija także sklep online z modą premium Modivo, który dostępny jest już na 11 rynkach. W tym roku planowanie jest wejście do kolejnych dwóch krajów, podano także.



"Potencjał rozwoju e-commerce jest ogromny. Dzięki pandemii możliwość skalowania biznesu, zdobywania dalszych udziałów rynkowych zwiększyła się. Jako lider jesteśmy na świetnej pozycji, żeby tę sytuację wykorzystać. W tej chwili realizujemy plany sprzedażowe powyżej pierwotnych prognoz na ten rok. E-commerce z pewnością będzie głównym wygranym obecnych wydarzeń rynkowych" - powiedział prezes eobuwie Marcin Grzymkowski, cytowany w komunikacie.



"Obecnie pracujemy nad zapewnieniem odpowiedniej bazy finansowania dla spółki eobuwie.pl. Jednym z analizowanych rozwiązań jest pozyskanie kapitału od mniejszościowego inwestora, który dodatkowo wspierałby nas w pełnym wykorzystaniu szans rynkowych" - dodał wiceprezes Karol Półtorak.



Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wynosiła 688 tys. m2. Na koniec września 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1053 sklepach stacjonarnych, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 66 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 394,9 mln zł wobec 57,7 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)