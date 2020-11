Umowa ma charakter umowy ramowej i została zawarta na czas 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej puli środków przeznaczonej przez Ministerstwo Finansów na realizację umowy, podano.



"W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Ministerstwo Finansów wyłoniło również innych wykonawców, którym także mogą być udzielane zamówienia wykonawcze, w miarę istniejących potrzeb zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu możliwej realizacji poszczególnego zamówienia wykonawczego będzie określone każdorazowo w umowie wykonawczej" - czytamy w komunikacie.



Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.



(ISBnews)