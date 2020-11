"Poniedziałkowa sesja pokazała, że optymizm panujący na rynkach finansowych od początku listopada dalej się utrzymuje. Jeżeli będzie kontynuowany, w dalszej części tygodnia WIG20 ma szanse zmagać się z wakacyjnymi szczytami na poziomie 1.850-1.880 pkt., których pokonanie otworzyłoby drogę do dalszych wzrostów" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"Argumentem za takim scenariuszem jest umacniający się od dwóch tygodni złoty, sugerujący rosnące zainteresowanie naszą giełdą ze strony inwestorów zagranicznych. Pozytywne dla indeksu są także dzisiejsze informacje o kolejnej szczepionce, tym razem Moderny, świadczące o tym, że prace i badania nad nimi są na bardzo zaawansowanym stadium. To z kolei pozwala rosnąć branżom najmocniej narażonym na ryzyko długotrwałej pandemii, czyli bankom i sektorowi paliwowemu" - powiedział.

Zwrócił także uwagę na sektor odzieżowy.

"Mimo, że galerie handlowe nadal pozostają zamknięte, a wyniki za ostatni kwartał prawdopodobnie nie będą najlepsze, silnie zwyżkowały także CCC i LPP" - dodał.

W połowie dnia rosły wszystkie główne indeksy i niemal wszystkie spółki w WIG20. Wzrosty nasiliły się po informacji, że szczepionka na Covid-19 firmy Moderna ma 94,5 proc. skuteczności.

Reklama

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 wzrósł o 2,84 proc. do 1.799,02 pkt., najwyżej od końca sierpnia.

WIG zwyżkował o 2,56 proc. do 51.931,11 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,97 proc. do 3.711,34 pkt., a sWIG80 zyskał 1,53 proc. do 14.780,86 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,64 mld zł, z czego 1,32 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami PKO BP (206 mln zł) oraz Allegro (199 mln zł).

W momencie zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX rósł o 0,5 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał 1,1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najmocniej zyskały: motoryzacja - w górę o 7,1 proc., górnictwo - o 6,7 proc., odzież - o 6,4 proc. i banki - o 5,8 proc. Banki rosły piątą sesję z rzędu, a ich indeks jest najwyżej od czerwca.

Traciły tylko energetyka - 0,8 proc., producenci gier - w dół o 2,1 proc. i leki - blisko 3 proc.

W WIG20 wzrostem o ponad 8 proc. wyróżniły się Lotos, Orlen i CCC.

Między 5 a 7 proc. rosły kursy LPP, Pekao, PKO BP i KGHM.

Dużym dziennym wahaniom ulegały notowania spółek energetycznych. Tauron i PGE, rosnąc w pierwszej godzinie odpowiednio o 8 i 3 proc., w drugiej części dnia traciły nawet po około 3 proc. Tauron zakończył dzień 1,2 proc. pod kreską, a PGE stratą 0,7 proc.

Najmocniej zniżkowało Allegro, tracąc 4,6 proc. Dla tej spółki był to piąty z rzędu dzień spadków, w ramach której kurs spadł z poziomu 92,1 zł do 72,39 zł. Do minimum, według cen zamknięcia, brakuje niecałe 3 zł.

Pomimo początkowych lekkich spadków, wzrostem o ponad 13 proc. wyróżniły się notowania Rainbow Tours. Również mający ekspozycję na ryzyko związane z pandemią AmRest mocno zyskał po informacji o szczepionce i zakończył dzień 7 proc. wzrostem. Benefit Systems zyskał 6,5 proc.

Wśród małych i średnich spółek wzrostami wyróżniły się także: Arctic Paper - o 13 proc., INC i Inter Cars - po 10 proc., DataWalk, Unimot i Eko Export - po 9 proc. Kurs Newagu wzrósł o 7 proc.

Arctic Paper miał w III kw. 44,4 mln zł zysku netto, o 69 proc. więcej rdr i 63 proc. powyżej konsensusu. Podczas telekonferencji prezes spółki Michał Jarczyński poinformował, że wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papierniczym Arctic Paper w czwartym kwartale 2020 roku może zwiększyć się do 85 proc. z 83 proc. w trzecim kwartale br.

DataWalk poinformował o zawarciu umowy o sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk, do zastosowań wywiadowczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Newag podał w szacunkowych danych, że wypracował w ciągu trzech kwartałów 2020 roku 183,6 mln zł skonsolidowanej EBITDA, o 117 proc. więcej niż rok wcześniej. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że wynik w samym trzecim kwartale wyniósł 71,7 mln zł i był o 77 proc. wyższy niż przed rokiem.

Podobnie jak w zeszły poniedziałek, kiedy także poinformowano o postępach w pracach nad szczepionką, najmocniej zniżkowały m.in. Mercator Medical - o 11 proc., Biomed-Lublin - o 7 proc. i Airway Medix - o 6 proc.