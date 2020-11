"Zwyżka po informacji o szczepionce Moderny została nieco ograniczona, co pokazuje, że rynek jest raczej ostrożny. W szerszym ujęciu wydaje się, że udało się zmienić nastawienie inwestorów i nie grają już pod informacje związane z koronawirusem, a raczej pod powrót do normalności, potencjalnie w połowie przyszłego roku" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Blisko historycznych szczytów jest S&P 500. Zwykle w takiej sytuacji dynamika na pozostałych rynkach spadała. Być może również częściowo z tego powodu krajowe indeksy nie zanotowały we wtorek większych zmian" - dodał.

W poniedziałek poinformowano, że szczepionka na Covid-19 firmy Moderna ma 94,5 proc. skuteczności. Firma podała, że w tym roku może wyprodukować 20 mln dawek szczepionki, a w 2021 r. od 500 mln do 1 mld. WIG20 zyskał wtedy blisko 3 proc. i zbliżył się do poziomu 1.800 pkt.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 0,3 proc. do 1.793,56 pkt. WIG zniżkował o 0,29 proc. do 51.781,8 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,35 proc. do 3.689,19 pkt., a sWIG80 zyskał 0,16 proc. do 14.803,87 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,6 mld zł, z czego 1,35 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Allegro (280 mln zł) oraz Orlenu (179 mln zł).

W pierwszej godzinie handlu WIG20 tracił nieco ponad 1 proc., odreagowując blisko 3-proc. poniedziałkowy wzrost. Jeszcze w pierwszej części dnia indeks odrobił większość strat i do ok. godz. 14 poruszał się wokół zera. Przed rozpoczęciem notowań w USA WIG20 wrócił do spadków, które nasiliły się po otwarciu giełd za oceanem, gdzie S&P 500 tracił około 0,6 proc. Po godz. 16 zarówno S&P 500, jak i WIG20 skierowały się w górę, przez co krajowy indeks ponownie odrobił część strat.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił 0,1 proc., a amerykański S&P 500 zniżkował o 0,4 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW 8 z 15 indeksów zakończyło dzień na plusie. Najmocniej rosły media - o 3,4 proc., a o 3,3 proc. zniżkowała motoryzacja, lider poniedziałkowych spadków i odzież - o 2,6 proc.

Banki ze wzrostem o 0,4 proc. kontynuowały trwającą już 6 sesji serię, w ramach której zyskały już ponad 26 proc.

W WIG20 wzrostem wyróżniło się JSW, kończąc dzień 14,5 proc. na plusie, na poziomie 22,56 zł. Przejściowo kurs zyskiwał nawet 20 proc., po informacji o że PFR, w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, udzieli JSW wsparcia w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł.

Jak zauważył Ryczko, jest to pozytywna informacja dla spółki, jednak nie powinna być zaskoczeniem, gdyż już przedtem zapowiadano taką możliwość.

Po trzech dniach spadków, we wtorek mocno wzrósł kurs PGNiG - w górę o ponad 6 proc.

Z kolei dwudniową zniżkę przerwał CD Projekt, zyskując we wtorek 2,6 proc.

W indeksie przeważyły jednak spadki, w tym najmocniej traciło Allegro - o 6,2 proc. do 67,89 zł. Kurs zniżkował szóstą sesję z rzędu i zakończył wtorkowe notowania na najniższym poziomie od debiutu, według cen zamknięcia.

Ryczko zwrócił uwagę na dwie kwestie dotyczące spółki.

"Inwestorzy częściowo traktują Allegro jako spółkę działającą w segmencie e-commerce, czyli korzystającą na obecnej sytuacji. Wyceniany powrót do normalności tutaj nie sprzyja. Drugą kwestią są pojawiające się coraz częściej wiadomości o działaniach Amazona w Polsce" - powiedział.

W odwrocie były także odzieżowe CCC i LPP, które straciły odpowiednio 4 i 2,3 proc. Dzień wcześniej ich kursy rosły o 6-8 proc. Ryczko ocenił, że po wzrostach, jakie nastąpiły po informacjach o pierwszej i drugiej szczepionce, wtorkowe cofnięcie jest zupełnie naturalne.

Wśród małych i średnich spółek wzrostami wyróżniły się Enter Air - o 8 proc., Arctic Paper - o 7,5 proc., Ciech - o blisko 7 proc., a także Rainbow Tours - o 4,3 proc.

Enter i Rainbow kontynuowały wzrosty rozpoczęte w poniedziałek, po informacjach o kolejnej szczepionce, zyskały wtedy odpowiednio: 5 i 13 proc.

Arctic Paper zyskiwał drugi dzień z rzędu po publikacji wyników. Spółka podała, że miała w III kw. 44,4 mln zł zysku netto, o 69 proc. więcej rdr.

Akcjonariusze Ciechu czekają na wyniki za III kw., które mają zostać opublikowane we środę.

Wśród najmocniej zniżkujących znalazły się: OncoArendi Therapeutics - w dół o 8,3 proc., Inter Cars - o 5,4 proc., Data Walki Biomed-Lublin - po około 4 proc.

Inter Cars podał po poniedziałkowej sesji, że miał w III kw. 2020 r. 88,3 mln zł zysku netto j.d. wobec 89,6 mln zł konsensusu. W poniedziałek kurs rósł o blisko 10 proc.

Dzień wcześniej kurs Data Walk rósł o blisko 9 proc., a Biomed zniżkuje trzecią sesję z rzędu.

Dewelia zakończyła dzień 3,3-proc. spadkiem. Spółka podała, że miała w trzecim kwartale 14,2 mln zł zysku netto j.d. wobec 33,1 mln zł przed rokiem.