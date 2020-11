"W krótkim terminie nie spodziewam się, żeby złoty się umacniał. Okolice 4,45/EUR to dobry poziom do kupowania wspólnej waluty, który będzie działać jako wsparcie. To, jak później zachowa się kurs zależy głównie od tego, czy optymizm osłabnie czy też nie" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Ten tydzień jak na razie jest spokojniejszy, a rynek łapie trochę oddechu po bardzo intensywnych trzech poprzednich tygodniach. Już po zeszłotygodniowej informacji o szczepionce Pfizera mówiono, że wyniki Moderny mogą być podobne, przez co reakcja rynku nie jest tak mocna. Wiele wskaźników rynkowych wskazuje, że w cenach aktywów jest już bardzo dużo optymizmu. W kontekście złotego, jeżeli trochę powietrza z tego optymizmu zejdzie, złoty będzie narażony na osłabienie" - dodał.

W poniedziałek poinformowano, że szczepionka na Covid-19 firmy Moderna ma 94,5 proc. skuteczności. Firma podała, że w tym roku może wyprodukować 20 mln dawek szczepionki, a w 2021 r. od 500 mln do 1 mld.

We wtorek złoty stopniowo osłabiał się do poziomu blisko 4,50/EUR.

RYNEK DŁUGU

We wtorek na krajowym rynku długu skarbowego rentowności pozostały bez większych zmian.

"Wydaje się, że dla rynku stopy procentowej informacje o szczepionce niewiele zmieniają. Nawet jeśli założymy, że w najbliższym czasie częściowo wróci normalność, to dopóki gospodarka nie wróci do pełnego funkcjonowania, banki centralne będą utrzymywały wsparcie i interwencje na rynku długu na wysokim poziomie. Deficyty i dług publiczny pozostaną duże, a rządy będą potrzebowały niskich stóp procentowych, żeby je obsługiwać. Spodziewam się, że w najbliższym czasie rentowności SPW pozostaną na obecnych poziomach" - powiedział Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,87 proc. (-3,6 pb), a niemieckich -0,565 proc. (-2 pb).