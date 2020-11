"Jesteśmy bardzo zadowoleni z przychodów w październiku. Przed nami publikacja wyników sprzedaży za dwa najbardziej intensywne miesiące w roku, które już trwają, Pracujemy na pełnych obrotach, w każdym z krajów, w których jesteśmy obecni. Ten rok jest inny niż wszystkie. Dla Asbis to przede wszystkim koncentracja na marżach i zyskowności. Konsekwentnie realizujemy nasze założenia, generując wysokie zyski, którymi jak zwykle chcemy podzielić się z naszymi inwestorami Już w grudniu wypłacimy dywidendę zaliczkową z zysków za 2020 rok. Dzień ustalenia praw do dywidendy to 7 grudnia" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.



"Produktami, które były największymi czynnikami wzrostu przychodów w październiku były smartfony oraz akcesoria, takie jak AirPods, które zanotowały wzrost ponad 100-procenowy w porównaniu do października 2019 r. Oprócz tego najlepiej sprzedały się procesory i inne akcesoria" - dodał Kostevitch.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



(ISBnews)