"Nie zwalniamy tempa jeżeli chodzi o akwizycję. Pomimo obecnej sytuacji udaje się dopiąć szereg transakcji. W ciągu trzech kwartałów tego roku kilkanaście firm dołączyło do nas" - powiedział Panek podczas wideokonferencji.



Według niego pandemia powoduje, że negocjacje trwają jednak znacznie dłużej niż zwykle.



"Rzeczywiście, w tym roku nie dokonaliśmy akurat żadnej akwizycji w Polsce. Natomiast prowadzimy jeszcze kilka rozmów, ale są to jednak wstępne rozmowy, ale cieszymy się, bo jest zainteresowanie. Nawet w Polsce znaleźliśmy kilka ciekawych spółek, które pasują do nas i nie ukrywam, że chcielibyśmy te akwizycje zrealizować. Jednak obie strony muszą się zgodzić co do warunków transakcji. Myślę, że w takim krótkim horyzoncie czasowym nic się raczej nie wydarzy w tym względzie" - dodał wiceprezes.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



