"W związku ze spełnieniem przez sprzedającego warunków wejścia w życie umów (podpisanie umowy przedłużenia, regulującej warunki spłaty obligacji serii B wyemitowanych przez sprzedającego, o łącznej wartości nominalnej 12,5 mln euro, na mocy której Columbus JV1 poręczył za zobowiązanie sprzedającego do spłaty tych obligacji), w dniu dzisiejszym Umowy weszły w życie" - czytamy w komunikacie.



Umowy dotyczą nabycia 100% udziałów w: SPower Jabłoń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Januszkowice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Klimki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Konopczyn sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower KRRO 8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Neklasp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Różan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Trękusek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower KZDK 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ecowolt 14 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie oraz Ecowolt 12 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.



Umowy są ostatnim etapem realizacji transakcji nabycia spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych w ramach złożonej przez Columbus i przyjętej przez kontrahenta oferty zakupu 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o łącznej mocy do 130 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp). Oferta złożona przez Columbus opiewała na kwotę 37 830 000 euro, przypomniano.



Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)