"W ostatnim czasie mieliśmy szereg działań, które musieliśmy zrealizować, niemniej jednak dokumentacje przygotowujemy i w sprawie przeniesienia notowań to pierwsza połowa przyszłego roku wydaje się realna" - powiedział Wcześniak podczas wideokonferencji w Strefie Inwestorów.



We wrześniu akcjonariusze Movie Games zdecydowali o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek główny GPW z NewConnect.



Spółka planuje wypłatę dywidendy również w przyszłym roku.



"W tym roku wypłaciliśmy dywidendę i w przyszłym roku również planujemy wypłacić dywidendę" - zadeklarował prezes.



We wrześniu walne zgromadzenie Movie Games zdecydowało również o przeznaczeniu 0,82 mln zł z zysku za 2019 r. na dywidendę, która wyniosła 0,32 zł na jedną akcję,



Wcześniak zapowiedział także, że gra "Lust from Beyond", której debiut został przesunięty z września na IV kw. br. lub I kw. 2021 r., pojawi się jeszcze w tym roku.



"Chcemy, aby 'Lust from Beyond zadebiutował jeszcze w tym roku" - dodał.



Prezes dodał także, że z najważniejszych premier, kolejny debiut spółka planuje również na ten roku lub na I kw. 2020 r. i będzie to "Plane Mechanic Simulator". Z kolei w I kw. lub w II kw. przyszłego roku ma zadebiutować tytuł "Alaskan Truck Simulator", a w II/III kw. 2021 r. - "American Motorcycle Simulator".



"Gra 'American Motorcycle Simulator' bardzo ładnie się rozwija i może mile zaskoczyć użytkowników" - podsumował Szcześniak.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)