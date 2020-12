Akademia Giełdowa jest projektem studenckim organizowanym nieprzerwanie od 2003 przez Klub Inwestora, który działa z ramienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nieustannie rosnąca wśród studentów warszawskich uczelni wyższych popularność projektu sprawia, że wydarzenie przyciąga już nie tylko środowisko studenckie, ale również osoby niebędące studentami.

Głównym motywem tegorocznej edycji będzie rynek gamingowy, którego ekspansja zarówno na polskich, jak i na zagranicznych parkietach giełdowych jest obecnie największa spośród wszystkich branż, które obserwujemy. Ale Akademia Giełdowa 2020 to także możliwość wzięcia udziału w warsztatach z wielu innych obszarów bankowości inwestycyjnej.

Projekt rozpocznie się od konferencji na temat strategii opcyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego, jak inwestować w opcje giełdowe, a także jakie są modele wyceny opcji.

Drugi spośród trzech dni trwania projektu skupi się na wątku dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Tomasz Trela, CEO jednego z amerykańskich funduszy inwestycyjnych venture capital o nazwie Dog Eat Dog, który będzie prelegentem zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji, wytłumaczy na czym skupić się przystępując do dywersyfikacji, jak również wyjaśni pojęcie „Portfela efektywnego”.

Ostatni dzień to wspomniany gaming. Poruszony zostanie temat branży, o której obecnie inwestorzy na całym świecie myślą najintensywniej, zaraz obok tematu szczepionki na COVID-19. Pod lupę zostanie również wzięty trend gamingowy: co go wywołało, jakie płyną z niego korzyści oraz dlaczego w niedalekiej przyszłości można spodziewać się korekty na tym rynku.

Prelegenci przedstawią swój punkt widzenia na temat premiery Cyberpunk 2077, CD Projektu czy spółki PCF Group, która wielkimi krokami zmierza na giełdę. Poruszony zostanie temat 400 producentów gier, którzy operują na polskim rynku, oraz tematyka gier, która najbardziej odpowiada Polakom.

Prelegentami tego dnia będą Krzysztof Kostowski (Playway), Dariusz Wolak (11bit) i Mateusz Wcześniak (Movie Games).

Akademia Giełdowa jest największym przedsięwzięciem poświęconym rynkowi kapitałowemu i inwestycjom w Polsce. Głównym jej celem jest propagowanie i poszerzanie wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu.

Wydarzenie inspiruje uczestników do budowania swojej ścieżki kariery opartej na rynku kapitałowym, praktyczne warsztaty pozwalają poznać pracę i działanie rynku kapitałowego, a wiedza nabyta podczas każdego z dni projektu, jak to wiedza, jest zawsze nieoceniona.