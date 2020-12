Wskaźnik Stoxx Europe 600 zyskuje 0,7 proc. Na czele zwyżek sektory: podróże - turystyka, motoryzacja i firmy energetyczne.

Na minusach sektor spółek bankowych w reakcji na zniesienie przez Europejski Bank Centralny zakazu wypłaty dywidend, ale równoczesnym nałożeniu surowych ograniczeń dotyczących samych wypłat.

Regionalnie najlepiej wygląda sytuacja na giełdzie w Amsterdamie i Sztokholmie, najsłabiej - w Madrycie.

Bunzl zniżkuje o 3,5 proc. - spółka spodziewa się niższych przychodów w I poł. 2021 r.

Dixons Carphone drożeje o 14 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach finansowych za I poł. roku.

Vossloh zyskuje 4 proc. po podwyższeniu ceny docelowej dla jego akcji przez analityków Berenberg.

Travis Perkins zyskuje 3 proc. po podwyższeniu swoich prognoz sprzedaży.

Inwestorzy poznali już wstępne wskaźniki PMI w przemyśle i usługach w XII m.in. we Francji i Niemczech - powyżej prognoz analityków.

Indeks PMI w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XII 51,1 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca i szacunków 50,1 pkt.

Z kolei w usługach było 49,2 pkt. wobec 38,8 pkt. na koniec XI i szacunków 40,0 pkt.

W Niemczech PMI w przemyśle wyniósł 58,6 pkt. wobec prognoz 56,5 pkt., a w usługach wyniósł 47,7 pkt., podczas gdy szacowano 44,0 pkt.

W dalszej części dnia PMI dla sektora przetwórczego i usługowego w XII zostaną opublikowane w strefie euro, W.Brytanii i USA.

Wieczorem amerykańska Rezerwa Federalna ogłosi swoje decyzje na zakończenie dwudniowego spotkania.

"O godz. 20.00 poznamy decyzję dotyczącą parametrów polityki pieniężnej w USA. Stopy procentowe jak i zakupy aktywów na rynkach finansowych pozostaną na dotychczasowym poziomie" - piszą w nocie analitycy Banku Millennium SA.

"Po grudniowym posiedzeniu zostanie przedstawiony zaktualizowany zestaw prognoz makroekonomicznych, a także wykres dot-plot, który najpewniej potwierdzi prognozę bankierów centralnych dotyczącą stabilnych stóp procentowych na poziomie 0,00-0,25 proc., co najmniej do końca 2023 r., co tylko utrwali oczekiwania ultra-łagodnej polityki pieniężnej w USA w nadchodzących latach" - dodają eksperci Banku Millennium SA.

Tymczasem w USA trwają prace w Kongresie nad projektem pakietu stymulacyjnego dla gospodarki.

Grupa amerykańskich demokratycznych i republikańskich kongresmenów opublikowała kolejny projekt ws. pakietu fiskalnego - główny pakiet opiewa na 748 mld USD.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i sekretarz skarbu Steven Mnuchin omawiali propozycję pakietu stymulacyjnego i budżetu. Przywódcy amerykańskiego Kongresu dążą do zatwierdzenia zarówno pomocy na wypadek pandemii, jak i pakietu wydatków przed wygaśnięciem tymczasowego finansowania rządu federalnego w sobotę.

Inwestorzy nie spuszczają też z pola widzenia rozmów na linii UE-W.Brytania w sprawie umowy handlowej.

W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wskazała, że następne dni będą decydujące w sprawie brexitu. Oceniła, że rozmowy w Brytyjczykami na temat spornej kwestii rybołówstwa nadal są bardzo trudne. Dodała, że czasami czuje, jakby ta sprawa była nie do rozwiązania.

Na rynku walutowym euro drożeje o 0,1 proc. do 1,2164 USD. Japoński jen umacnia się o 0,2 proc. do 103,41 za 1 USD. Brytyjski funt zyskuje 0,2 proc. do 1,3490 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,91 proc., wyżej o 1 pb.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 47,70 USD, wyżej o 0,17 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 50,84 USD za baryłkę, wyżej o 0,16 proc.

Złoto zyskuje 0,1 proc. do 1.855,35 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35