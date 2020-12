"W środę obserwowaliśmy drugi dzień odbicia indeksów po dużych spadkach z poniedziałku. Dobre nastroje na rynkach wspierały nadzieje inwestorów na podpisane porozumienie między UE a Wielką Brytanią w sprawie brexitu" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Na tle innych europejskich indeksów WIG20 był jednym z najsilniejszych. Warto zwrócić uwagę, że prawie cały handel na GPW odbywał się na spółkach z WIG20. Obroty na spółkach z indeksu krajowych blue chipów wyniosły ponad 815 mln zł, a na całym rynku wyniosły one trochę ponad 1 mld zł. A blisko 40 proc. obrotów na krajowym rynku akcji wygenerował CD Projekt" - dodał.

Analityk zwrócił uwagę, że po wtorkowym zamknięciu CD Projekt podał szacunki, że do 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry "Cyberpunk 2077". Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali sprzedaż gry przed świętami Bożego Narodzenia średnio na 16,4 mln kopii.

"Na wieść o szacunkowej sprzedaży gry Cyberpunk 2077 notowania CD Projektu otworzyły się wzrostem o blisko 3 proc. Jednak później, po negatywnych opiniach analityków o tych danych, akcje spółki zaczęły zniżkować, przez moment nawet o blisko 6 proc." - wskazał.

Na koniec dnia akcje CD Projektu lekko wzrosły - o 0,49 proc. do 269 zł.

Rośnie też liczba akcji CD Projektu sprzedawanych na krótko. Według rejestru krótkiej sprzedaży KNF, wśród sprzedających akcje CD Projektu na krótko są aktualnie: Melvin Capital Management LP (pozycja krótka netto 1,01 proc.), Marshall Wace (0,82 proc.), Eminence Capital (0,74 proc.), Light Street Capital Management (0,73 proc.).

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 zyskał 1,42 proc. osiągając poziom 1.955,84 pkt., WIG zwyżkował 1,33 proc. do 55.843,46 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,51 proc. do 3.841,12 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,46 proc. do 15.358,36 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.022 mln zł, z czego 815 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Zdecydowanie największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (ok. 382 mln zł). Na kolejnej pozycji był KGHM (69 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 1,12 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,44 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy - w górę o 2,28 proc., a także branża gier, zwyżkująca 1,58 proc.

Najbardziej na wartości stracił WIG-leki (w dół 1,41 proc.).

Po zakończeniu sesji w środę, zdecydowana większość spółek z WIG20 znalazła się nad kreską. Największy wzrost miał miejsce w przypadku akcji Allegro - spółka zyskała 3,19 proc. osiągając poziom 85,69 zł.

Na drugiej pozycji wśród wzrostów w WIG20 znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa, której akcje wzrosły 2,5 proc. do 25,8 zł.

Po trzech spadkowych sesjach, KGHM poszedł do góry 2,29 proc. do 185,25 zł.

Ponad 2 proc. do 57,42 zł wzrósł PKN Orlen, który po sesji we wtorek poinformował, że wyemitował 22 grudnia 10 tys. obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.

Po wzroście o 1,63 proc. do 31,71 zł kurs PZU jest najwyżej od pierwszej połowy czerwca.

Pod kreską sesję zakończyły jedynie dwie spółki: akcje CCC poszły w dół 2,48 proc., a Santander Bank Polska stracił 0,27 proc.

W mWIG40 najmocniej wzrosły akcje GPW, które zyskały ponad 5 proc.

Mocno zwyżkowały także walory Benefit Systems - o 3,97 proc. oraz BNP Paribas Bank Polska - o 3,81 proc.

3,7 proc. do góry poszedł Famur, który podpisał ze swoim większościowym akcjonariuszem, firmą TDJ, list intencyjny w sprawie utworzenia i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej. Nie podał jednak szczegółów dotyczących planowanego projektu.

Pod koniec sesji Comarch poinformował, że podpisał z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi nie więcej niż 71,7 mln zł netto. Kurs spółki wzrósł na koniec dnia o ponad 1 proc.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej straciły akcje spółek Biomed Lublin - o 4,78 proc. oraz Cormay - o 2,59 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Harper Hygienics - o 27,6 proc. i Asbis - o 8,67 proc.

Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2020 rok i obecnie zakłada, że wyniesie on pomiędzy 32-34 mln USD, a nie 23-25 mln USD jak planował wcześniej. Kurs spółki jest najwyżej od końcówki 2013 r.

Z kolei najmocniej w dół w sWIG80, bo 4,7 proc., poszły akcje Sanwil Holding.