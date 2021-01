"Do południa nastroje na krajowym rynku były bardzo dobre, wspierane dodatkowo osłabiającym się dolarem. Jednakże po rozpoczęciu handlu w USA dolar odrobił straty, a WIG20 oddał część zwyżki. Wzrostom w indeksie przewodziły Tauron i KGHM. Miedź dobrze rozpoczęła rok, co zostało uwzględnione w wycenie KGHM. Z kolei energetyka sektorowo jest naszym faworytem na cały 2021 r. Choć rekordowe ceny CO2 nie są sprzyjające, a prognozy wyników na 2021 rok zostały w ostatnich miesiącach obniżone, to inwestorzy w I kw. prawdopodobnie będą rozgrywać scenariusz wydzielenia aktywów węglowych. W sprzyjających okolicznościach spółki mają jeszcze potencjał" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM, Krystian Brymora.

W poniedziałek najmocniej w WIG20 rósł Tauron - zyskał na koniec dnia 8,8 proc. do 2,962 zł. Tauron w trakcie sesji notował nawet poziom 3 zł za akcję, po raz pierwszy od czasu lipcowych szczytów.

Drugi największy wzrost w indeksie zanotował KGHM - zyskał 6,4 proc. do 194,75 zł. Jest najwyżej od około 8 lat, a do najwyższego historycznego zamknięcia brakuje już niecałe 4 zł.

Najmocniej w WIG20 przecenione zostały odzieżowe CCC - o 3 proc. do 85,08 zł i LPP - o 2 proc. do 8.100 zł. Tym samym LPP zakończyło trwającą 7 sesji serię wzrostów. CCC rosło przez trzy poprzednie sesje.

"Słabiej zachowywały się spółki odzieżowe, jednak po mocnym grudniu, kiedy CCC zyskało 40 proc., a LPP 20 proc., korekta jest zupełnie naturalna. Cały WIG20 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wzrósł o 30 proc., przez co nasze podejście w najbliższym czasie będzie bardziej ostrożne, defensywne" - dodał.

Reklama

Brymora zwrócił uwagę na trzy czynniki ryzyka dla notowań w najbliższym czasie.

"W Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich widać wyraźną trzecią falę pandemii. Rządy stają przed decyzjami o przedłużaniu dotychczasowych obostrzeń czy wprowadzaniu nowych. Ponadto kluczowym czynnikiem ryzyka na styczeń i luty będzie tempo szczepień. Pierwsze dane pokazują, że jest ono niezadowalające, przez co proces powrotu do normalności może być dłuższy, niż to się początkowo wydawało" - ocenił.

Dodał, że we wtorek w amerykańskim stanie Georgia ma miejsce druga tura wyborów do Senatu USA. Choć to tradycyjny republikański stan, w ostatnich sondażach prowadzili Demokraci. Brymora wyjaśnił, że zdobycie dwóch miejsc przez Demokratów będzie oznaczać równy rozkład miejsc, przez co decydujący głos będzie miała wiceprezydent Kamala Harris. Z jednej strony otworzy to drogę do uchwalenia wyższego pakietu fiskalnego, a z drugiej pomoże w realizacji planów wyborczych prezydenta Joe Bidena, niekorzystnych dla rynków finansowych.

Na zamknięciu pierwszej giełdowej sesji w 2021 r. WIG20 zyskał 1,25 proc. do 2.008,75 pkt., WIG zwyżkował o 1,63 proc. do 57.954,68 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,58 proc. do 4.079,03 pkt., a sWIG80 zyskał 2,52 proc. do 16.501,81 pkt.

W ramach poniedziałkowego wzrostu mWIG40 dotarł do poziomów sprzed lutowych spadków, a sWIG80 jest blisko szczytów z połowy 2017 r.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.250 mln zł, z czego ok. 943 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (190 mln zł) oraz KGHM (133 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX pozostawał w pobliżu zera, choć rósł w ciągu dnia o blisko 2 proc. Z kolei amerykański S&P 500 tracił 1,5 proc.

W ujęciu sektorowym na warszawskim parkiecie zwyżkowało 12 indeksów, w tym najmocniej górnictwo - o 6 proc. i energetyka - o 5 proc. Pod kreską były odzież - o 2,3 proc., media - o 1,5 proc. i telekomy - o 1 proc.

W WIG20 mocno rosły także PGE i JSW - po 4,5 proc.

Choć wzrosty Dino na koniec dnia nieco osłabły, to kurs zakończył notowania na nowym historycznym szczycie 296 zł (w górę o 2 proc.). W ciągu dnia notowania po raz pierwszy przekroczyły barierę 300 zł.

Kurs Banku Pekao przez cały dzień stabilizował się około 0,6 proc. nad kreską, blisko poziomu 61 zł. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który 3 stycznia został przejęty przez Bank Pekao. Do Pekao trafi ponad 14 mld zł aktywów Idea Banku. Wartość obligacji, które podlegają umorzeniu wynosi 56,1 mln zł, a akcji 156,8 mln zł. BFG udzieli Bankowi Pekao dotacji w wysokości 193 mln zł w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań Idea Banku i wartością przejmowanych praw majątkowych tego banku.

Wśród małych i średnich firm na koniec dnia wzrosty przybrały na sile. Najmocniej w mWIG40 zwyżkowało XTB - o 14 proc. do 20,4 zł, najwyżej od sierpnia, a w sWIG80 Polimex Mostostal - o 22 proc. do 4,53 zł, najwyżej od ponad 2 lat.

Polimex mocno zyskuje trzecią sesję z rzędu, a wzrosty trwają od momentu, kiedy spółka poinformowała o podpisaniu dokumentów dotyczących spłaty długu objętego procesem restrukturyzacji finansowej oraz dotyczących pozyskania trzech nowych linii gwarancyjnych.

Do grona spółek rosnących w dwucyfrowym tempie dołączyły: CI Games - o 12,5 proc. AmRest - o 11 proc., INC - o 15 proc., Airway Medix - o 13 proc., Mirbud - o 11 proc. i Stalexport - o 10 proc.

Kurs AmRestu dotarł na koniec sesji do poziomu 30,75 zł, przebijając tym samym szczyt po kwietniowym odbiciu. Jest najwyżej od połowy marca.

Po informacji o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku w dwucyfrowym tempie traciły banki, w których głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki: Getin Holding poszedł w dół o 10 proc., Getin Noble Bank stracił 11 proc. (PAP Biznes)