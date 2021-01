"Przy wyborze wykonawcy nowego centrum dystrybucyjnego braliśmy pod uwagę nie tylko doświadczenie w realizacji podobnych obiektów oraz kompleksowość świadczonych usług. Bardzo ważne było dla nas także, aby potencjalny partner rozumiał, czym jest zrównoważona polityka LPP jako firmy rodzinnej. Wierzymy, że wybrane w drodze konkursu firmy pomogą nam zbudować obiekt, który będzie przyjazny dla przyszłych pracowników i lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego" - powiedział dyrektor ds. administracyjno-technicznych LPP Łukasz Piwoński, cytowany w komunikacie.



Obecna w Polsce od 2013 r. firma Bremer specjalizuje się w projektowaniu i budowie obiektów logistycznych, produkcyjnych oraz biurowych w systemie generalnego wykonawstwa "pod klucz". Od początku działalności polski oddział spółki zrealizował 67 projektów o łącznej powierzchni ponad 2 100 000 m2.



"LPP to uznany klient, a wybór Bremer na wykonawcę nowego obiektu logistycznego firmy odbieramy jako nagrodę za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie w realizację powierzanych nam projektów. Centrum dystrybucyjne ma zostać wyposażone w nowoczesne rozwiązania, zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa, co wpisuje się również w nasze podejście do nowoczesnego budownictwa przemysłowego. Uważamy, że ochrona zasobów naturalnych ma dziś szczególne znaczenie" - powiedział dyrektor handlowy w Bremer sp. z o.o. Piotr Miodek.



Firma Trebbi Polska - przedstawiciel firmy LPP na terenie inwestycji, będzie odpowiedzialna za pełną kontrolę procesu budowlanego. Do zadań polsko-brytyjskiego przedsiębiorstwa należeć będzie koordynacja współpracy pomiędzy spółką oraz generalnym wykonawcą, monitorowanie harmonogramu prac oraz nadzór nad przebiegiem robót, w tym pracy konstrukcyjnych, sanitarnych i elektrycznych, podano także.



"Jako firma świadcząca m.in. usługi z zakresu zarządzania projektami i doradztwa budowlanego ogromnie cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym projekcie, a usługi i profesjonalizm Trebbi Polska zostały docenione przez tak ważną na polskim rynku spółkę jaką jest LPP. Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie oraz nasza wykwalifikowana kadra inżynierska, sprostają najwyższym wymaganiom stawianym przez inwestora" powiedział członek zarządu Trebbi Polska Arkadiusz Osiński.



Centrum Dystrybucyjne LPP zostanie zrealizowane zgodnie z projektem pracowni Tacakiewicz Ferma Kresek. Firma z siedzibą w Poznaniu jest jednym z największych biur architektonicznych w Polsce, zatrudniającym ponad 100 pracowników. Pracownia specjalizuje się w projektowaniu obiektów przemysłowych.



"Z pracownią Tacakiewicz Ferma Kresek współpracujemy już od kilku lat. Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim będzie trzecim obiektem logistycznym, który razem zaprojektowaliśmy. Architekci pracowni bardzo dobrze znają nasze potrzeby oraz uwarunkowania łańcucha dostaw LPP, co znacznie usprawniło cały proces. W przypadku tej inwestycji, dużym wyzwaniem był krótki okres przygotowania dokumentacji, zarówno budowlanej jak i przetargowej. Zespół projektowy pracował praktycznie bez przerwy, za co chciałbym serdecznie podziękować' - powiedział Piwoński z LPP.



Oprócz opracowania projektu i dokumentacji przetargowej, pracownia Tacakiewicz Ferma Kresek, będzie odpowiedzialna za nadzór autorski zgodności prowadzonych robót z projektem budowlanym.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)