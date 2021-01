"Michał Nitka rozpoczął swoją karierę w Grupie Asseco South Eastern Europe w sierpniu 2010 roku, obejmując stanowisko Head of Group Controlling, gdzie był odpowiedzialny za koordynację pracy działu kontrolingu spółki dominującej. Od stycznia 2015 roku pracuje na stanowisku Group Controlling Director i odpowiada za dział kontrolingu we wszystkich spółkach grupy kapitałowej. Zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim koordynację pracy zespołów kontrolingu, rozwój oraz wdrożenie nowych procesów i narzędzi do raportowania zarządczego oraz wsparcie finansowe dla działów operacji i sprzedaży" - czytamy w komunikacie.



Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)