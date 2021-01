"Poniedziałkowa sesja na GPW nie przyniosła zbyt dużych zmian. Korekta na WIG20 powoli się pogłębia, ale wciąż jest to stosunkowo niewielka zniżka wobec wzrostów, które rozpoczęły się w listopadzie. Niepokój może budzić to, że okolice 2.050 pkt. nie zostały definitywnie pokonane, jednak dopóki indeks znajduje się powyżej 1.850 pkt., to nie można mówić o zmianie trendu na spadkowy" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku, Kamil Jaros.

"U nas sprawa ciągle jest jeszcze otwarta, ale rynki zachodnie wyraźnie słabną. Być może rodzi się obawa o to, że proces szczepień nie wygląda tak jak zakładano. To z kolei będzie prawdopodobnie miało przełożenie na tempo wzrostu gospodarczego" - dodał.

Jaros zwrócił uwagę, że w poniedziałek krajowe indeksy zachowywały się relatywnie lepiej od wskaźników rynków zachodnich.

Tuż po pozytywnym otwarciu, główne krajowe indeksy znalazły się pod kreską. Przez większość dnia stopniowo pogłębiały spadki, by przed godz. 15 wyznaczyć swoje dzienne minima. Ostatnie dwie godziny notowań przebiegały pod znakiem odrabiania spadków.

Od rana mocne wzrosty CD Projektu powstrzymywały WIG20 przed większym spadkiem. Na koniec dnia kurs zwyżkował o 10,2 proc. do 275,7 zł, przy największych obrotach odpowiadających za blisko 1/3 całego poniedziałkowego handlu na GPW.

Reklama

Inny analityk, z którym rozmawiał PAP Biznes ocenił, że w poniedziałek inwestorzy mogli dyskontować takie informacje jak wydanie aktualizacji do "Cyberpunka 2077" czy rekomendację zagranicznej instytucji. Dodał, że wzrosty mogą być także napędzane przez tzw. squeeze out posiadaczy krótkich pozycji.

CD Projekt wydał pierwszy duży zestaw poprawek, tzw. patch, do gry "Cyberpunk 2077". Agencja Bloomberg podała, że Ken Rumph, analityk Jefferies, podwyższył rekomendację CD Projektu do "kupuj" z "poniżej rynku", a cena docelowa akcji została ustalona na 308 zł.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 poszedł w dół o 0,35 proc. do 1.945,78 pkt., WIG zniżkował o 0,53 proc. do 56.999,79 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,26 proc. do 4.106,24 pkt., a sWIG80 stracił 0,47 proc. do 17.102,51 pkt.

Obroty na GPW wyniosły około 1.320 mln zł, z czego 1.100 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (427 mln zł) oraz PKO BP(95 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił blisko 2 proc., a S&P 500 spadał o około 0,5 proc.

Na zamknięciu notowań 11 z 15 indeksów sektorowych na GPW zniżkowało. Najmocniej wzrósł wskaźnik producentów gier - o 3,5 proc. Z kolei po około 2 proc. traciły media, chemia i paliwa. Indeks branży paliwowej zniżkował piątą sesję z rzędu, podobnie jak notowany w WIG20 PKN Orlen, który stracił 3 proc. do 57,9 zł. Blisko 3 proc. zniżkował także Lotos - do 39,84 zł.

Po około 3 proc. traciły także Dino - do 262,2 zł i Allegro - do 70,65 zł. Najmocniej zniżkowały notowania CCC - o 3,3 proc. do 81,5 zł.

W przypadku Dino, Orlenu i Lotosu pojawiły się nowe rekomendacje. Analitycy obniżyli swoje prognozy, przy czym ceny docelowe nadal wskazują na potencjał wzrostu. Analityk Morgan Stanley Henrik Herbst obniżył rekomendację dla Dino Polska do "równoważ" z "przeważaj", wyznaczając cenę docelową na 286 zł.

Z kolei analityk HSBC Ildar Khaziev obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa akcji została ustalona na 63 zł. Analityk obniżył też rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa akcji została ustalona na 45 zł.

W WIG20 poza CD Projektem notowania na plusie zakończyły tylko Orange i KGHM, rosnąc po około 1-1,5 proc. oraz PGE - w górę o 0,6 proc.

W indeksach małych i średnich spółek także przeważyły spadki, przy czym ich skala była większa w przypadku mWIG40. W nim Biomed-Lublin, po piątkowym odbiciu, powrócił do spadków i stracił 6,2 proc. do 61 zł.

Mocno, bo o 4,4 proc. do 352 zł zniżkował także Mercator Medical.

Nad kreską utrzymało się 8 spółek, przy czym najmocniej zyskali producenci gier. Kursy Play Way i CI Games poszły w górę po 3 proc.

W sWIG80 wzrostem o 8 proc. wyróżniła się Krynica Vitamin. Po przeciwnej stronie zestawienie znalazła się Trakcja - kurs spadł o 11,5 proc. do 2,05 zł. Według szacunkowych wyników, strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 652,75 mln zł, a strata EBITDA 32,1 mln zł.