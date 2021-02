"Nowa lokalizacja FM Logistic będzie znajdować się w Wiskitkach, pomiędzy Warszawą, a Łodzią, przy samym węźle komunikacyjnym łączącym autostradę A2 z drogą krajową 50. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju firmy oraz zarejestrowany do certyfikacji dla budownictwa zrównoważonego LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design). Pierwszy etap budowy zakłada powstanie 3 hal magazynowych, które pomieszczą prawie 30 tys. miejsc paletowych oraz powierzchni biurowej wraz z salami konferencyjnymi. Oddanie do użytku pierwszego etapu przewidziane jest na początek 2022 roku. Finalna całkowita powierzchnia magazynu w Wiskitkach wynosić będzie ponad 100 tys. mkw. Za projekt i budowę obiektu odpowiada firma NG Concept Polska, spółka należąca do Grupy FM, funkcjonująca jako przedstawiciel inwestora oraz generalny wykonawca w projektach deweloperskich FM Logistic na całym świecie" - czytamy w komunikacie.

"Inwestowanie we własne magazyny to istotna część modelu biznesowego Grupy FM, dająca nam realną przewagę konkurencyjną wynikającą z pełnej kontroli nad całym obiektem, którą szczególnie doceniają klienci o rosnących i zmiennych potrzebach biznesowych. Dodatkowo, długoterminowa i dedykowana forma inwestycji umożliwia nam razem z klientami zupełnie inne spojrzenie dotyczące wysokonakładowych inwestycji związanych z automatyzacją, a także zrównoważonym rozwojem" - powiedział managing director FM Logistic CE Daniel Franke, cytowany w komunikacie.

Obiekt będzie dostosowany do obsługi wszystkich kanałów sprzedaży zgodnie z strategią omnichannel. Dodatkowo, jedna z hal umożliwi składowanie towarów w temperaturze kontrolowanej.

Reklama

"W Wiskitkach chcemy być gotowi na najbardziej wymagające wyzwania naszych klientów. Proponujemy tu kompleksowy zakres produktów logistycznych, w tym magazynowanie, dystrybucję, co-packing, co-manufacturing, a także tak bardzo w ostatnim czasie zyskującą na popularności obsługę kanału e-commerce. W naszej ocenie, żaden inny operator do tej pory nie zapewnił tak kompleksowej oferty we własnym obiekcie, pod jednym dachem. I co ważne, wielokrotnie w trakcie obecności na rynku mogliśmy się przekonać jak bardzo klienci doceniają właśnie takie podejście, dające pełną kontrolę inwestycyjną, w tym niemal nieograniczoną możliwości rozbudowy - dodał regional director FM Logistic CE, zarządzający m.in. obiektem w Wiskitkach Mariusz Jóźwik.

Ponadto FM Logistic planuje na ten rok rozbudowę o kolejne niemal 11 tys. m2 platformy w Będzinie. Powstaje tam nowa hala i przylegająca do niej powierzchnia biurowa. Całość inwestycji powinna zostać oddana do użytku w tym roku. Obiekt szczególnie dedykowany jest pod operacje omnichannel, w tym e-commerce, podano także.

FM Logistic Central Europe jest częścią Grupy FM, globalnego lidera rozwiązań logistycznych powstałego we Francji, obecnego dzisiaj na 3 kontynentach, w 14 krajach na świecie. W regionie Centralnej Europy firma działa w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. FM Logistic CE posiada 17 platform logistycznych, 30 magazyny przeładunkowe i zatrudnia ponad 5 500 pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 000 mkw. powierzchni magazynowej tworząc ponad 1 000 000 miejsc paletowych, a także flotą ok. 2 500 pojazdów.

(ISBnews)