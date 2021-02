"Zgodnie z zapisami umowy oferowane na w/w rynku będą urządzenia 'Braster Pro'. Urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym nakierowanym na współpracę ze środowiskiem medycznym. Dystrybutor będzie odpowiedzialny za dokonanie rejestracji urządzenia w Korei Południowej oraz poniesie koszty z tym związane. Ponadto, dystrybutor będzie również prowadzić działania marketingowe i public relations związane z produktem, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z emitentem" - czytamy w komunikacie.

Umowa ma charakter ramowy, a sprzedaż urządzeń będzie odbywała się na podstawie składanych przez dystrybutora jednostkowych zamówień. Umowa określa cele sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez dystrybutora w celu utrzymania współpracy, przy czym nie nakłada na dystrybutora obowiązku zakupu produktów ani nie określa wymaganej minimalnej ich ilości. Zgodnie z podpisanym harmonogramem, celem sprzedażowym na okres trzech pierwszych lat sprzedaży jest sprzedaż przez dystrybutora urządzeń wraz z pakietami badań o łącznej równowartości ok. 2,3 mln zł netto, z czego na pierwszy rok ok. 0,4 mln zł netto. Zgodnie z umową dystrybutor rozpocznie sprzedaż produktów w ciągu 6 miesięcy od uzyskania wszystkich niezbędnych licencji, w tym rejestracji urządzenia, podano również.

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony i została zawarta na okres 3 lat, przy czym w sytuacji braku jej wypowiedzenia w okresie ostatnich trzech miesięcy obowiązywania, umowa pozostanie w mocy przez okres kolejnych 3 lat, zaznaczono.

Jednocześnie Braster poinformował, że rozwiązał umowę dystrybucyjną z firmą Meditulip Global. Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu niewypłacalności kontrahenta i zostało przez niego zaakceptowane. Rozwiązanie powyższej umowy nie rodzi skutków finansowych dla spółki. Na podstawie umowy Meditulip Global Inc. prowadził dotychczas działania związane z rejestracją urządzenia na rynku koreańskim, przy czym proces rejestracji pozostaje w toku i będzie obecnie kontynuowany przez Panacea Company. Ww. podmioty są podmiotami powiązanymi (wspólny właściciel), co zapewni ciągłość procesu rejestracji urządzenia w Korei Południowej, wynika także z materiału.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

