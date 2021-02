"Czwartkową, wzrostową sesję na warszawskim parkiecie należy ocenić w kontekście wczorajszych wydarzeń. Po zakończeniu notowań na GPW w środę, amerykańskie indeksy odrobiły większość strat z otwarcia. Dlatego dziś indeksy z warszawskiego parkietu nadrabiały straty wywołane kiepskim wczorajszym otwarciem indeksów z USA" - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

"Wśród dużych spółek warto zauważyć dobre zachowanie banków. Prawdopodobnie wsparciem dla notowań banków z GPW były informacje o dobrych raportowanych wynikach przez banki w Europie. W większości przypadków wyraźnie przekraczały one rynkowe oczekiwania" - dodał.

Jak wskazał ekspert, WIG20 nadal pozostaje w wąskim trendzie bocznym.

"Wsparciem dla indeksu krajowych blue chipów jest strefa 1.870-1.900 pkt. Z kolei krótkoterminowy opór to 2.000 pkt. Na tle zagranicznych indeksów WIG20 jest w ostatnim czasie relatywnie słabszy, dlatego nie spodziewałbym się przebicia wskazanego oporu już jutro i bardziej prawdopodobna jest kontynuacja trendu bocznego. Dużo lepiej prezentują się mWIG40 i sWIG80, gdzie sytuacja jest o wiele lepsza i można mówić, że trend wzrostowy jest tam wyraźnie kontynuowany" - ocenił.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 zyskał 1,95 proc. i wyniósł 1.954,92 pkt., WIG zwyżkował 1,83 proc. do 57.790,50 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,79 proc. do 4.238,74 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,42 proc. do 17.696,84 pkt. Indeks małych spółek po raz kolejny poprawił 13-letnie maksimum.

Obroty na GPW wyniosły 1.119 mln zł, z czego 811 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (2009 mln zł) oraz KGHM-u (98 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskał ok. 0,8 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,26 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - aż 14 z 15 - indeksów sektorowych zakończyło sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor producentów leków - o 4,71 proc., a także branża motoryzacyjna, zwyżkująca 3,43 proc.

Z kolei na wartości stracił jedynie WIG-spożywczy (o 0,87 proc.).

Liderem czwartkowych wzrostów w WIG20 było Allegro. Kurs odbił się od wyznaczonego na poprzednim zamknięciu historycznego minimum w okolicy 65 zł i wzrós 5,30 proc. do 68,5 zł.

W ocenie analityków, kurs Allegro mógł nie wyczerpać jeszcze potencjału do spadków, gdyż zagrożeniem dla spółki pozostaje zbliżające się starcie z Amazonem. Dodatkowym obciążeniem dla notowań polskiej platformy może być kończący się w kwietniu zakaz sprzedaży akcji i widmo ich sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W czwartek zyskały akcje wszystkich banków z WIG20, najmocniej do góry poszły Santander Bank Polska (zyskał 3,71 proc. do 195,7 zł), Pekao (w górę 3,09 proc. do 66,1 zł).

Na wysokich pozycjach pod względem wzrostu były też: PGE (wzrost o 2,91 proc. do 6,94 zł), Dino Polska (zwyżka o 2,84 proc. do 268,2 zł).

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło prace wiertnicze przy kolejnych sześciu odwiertach w południowo-wschodniej części kraju. Łączne wydobycie z wykonanych otworów wyniesie ok. 60 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Kurs spółki zyskał 2,29 proc. i wyniósł 5,89 zł.

Pod kreską w WIG20 były tylko dwie spółki. Najmocniej, bo o 1,19 proc. do 39,7 zł zniżkował kurs JSW.

W dół poszły też akcje CCC - o 0,29 proc. do 68,5 zł.

W mWIG40 zwyżkom przewodziła spółka Celon Pharma, która zyskała 7,55 proc.

Wniosek Celon Pharmy o dofinansowanie projektu dotyczącego kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym, w tym powikłań COVID-19, został zarekomendowany przez NCBiR do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 46,9 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 27,2 mln zł.

Mocno wzrosły także: Asseco South Eastern (o 6,19 proc.), Biomed Lublin (o 5,7 proc.).

Dom Development zwyżkował 2,55 proc. do 120,5 zł i jest najwyżej od 2007 r.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały akcje Banku Handlowego - o 1,45 proc.

Strata netto Banku Handlowego w IV kwartale 2020 roku wyniosła 57,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 173,8 mln zł zysku netto - poinformował w czwartek bank we wstępnych niezaudytowanych wynikach za 2020 rok.

W sWIG80 najmocniejsze były: OncoArendi Therapeutics - w górę o 12,27 proc., Trakcja - wzrost o 8,37 proc.

R22 we wstępnych danych podało, że przychody grupy w IV kwartale 2020 roku wyniosły 70,9 mln zł i były o 48 proc. wyższe niż rok wcześniej, a znormalizowana EBITDA wyniosła 18,2 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc. Kurs spółki zyskał 8,12 proc.

O 5,88 proc. do 25,2 zł wzrósł kurs Bogdanki. Agencja Bloomberg podała, że analityk Erste Group Tomasz Duda podniósł rekomendację dla spółki do "kupuj" ze "sprzedaj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 29,20 zł.

Wielton przewiduje w 2021 roku osiągnięcie ponad 2,4 mld zł przychodów oraz ok. 7 proc. marży EBITDA. Kurs spółki zwyżkował 5,71 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo 1,75 proc., poszły akcje EKO Export.