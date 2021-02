"Spółka PKP Cargo Connect, należąca do Grupy PKP Cargo, prowadzi rozmowy w celu uruchomienia przewozów intermodalnych na Ukrainę z wykorzystaniem przeładunków na terenie terminala w Medyce. Spółka odpowiadać będzie za transport do Polski przez przejście graniczne w Medyce i dalej na Zachód Europy oraz w kierunku odwrotnym. Współpraca z ukraińską spółką odpowiedzialną za negocjacje z ramienia Kolei Ukraińskich - CTS Liski (powołana do zarządzania i rozwijania przewozów kontenerowych i innych usług logistycznych oraz odpowiedzialna za zagraniczną ekspansję przewoźnika) to efekt ubiegłorocznej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie i rozmów z branżą kolejową, które zostały podjęte przez Grupę PKP Cargo" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo Connect, posiadając sieć terminali kontenerowych, jest w stanie zrealizować pełen łańcuch logistyczny, a w tym projekcie kluczowy jest terminal w Medyce (o powierzchni 13 ha) z dużą halą magazynową oraz torami szerokimi o rozstawie szyn 1 520 mm (stosowane na Ukrainie czy w Rosji) oraz torami normalnymi o rozstawie szyn 1435 mm (stosowane w Polsce i Europie Zachodniej). Z tej racji Medyka będzie stanowić kluczowy etap w transporcie intermodalnym w środkowym korytarzu Nowego Jedwabnego Szlaku, wyjaśnia spółka.

"Na terenie terminala w Medyce specjalizujemy się w przeładunku wyrobów stalowych, ładunków sztukowych, wyrobów ceramicznych. Posiadamy możliwość świadczenia usług przeładunkowych w relacji bezpośredniej wagon/wagon lub wagon/samochód, ale także w relacji pośredniej z czasowym składowaniem na placach lub w magazynie o powierzchni 4500 m2. Spółka jest w stanie zapewnić przeładunek kontenerów, które w najbliższym czasie mają pojawić się dzięki nowym połączeniom intermodalnym z Chin przez Ukrainę. Oprócz rozmów z potencjalnymi klientami z Chin jesteśmy obecnie na etapie rozmów z ukraińskim partnerem CTS Liski, ale już dzisiaj widać, że potencjał przejścia w Medyce jest znaczący" - powiedział członek zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo Connect Witold Strobel, cytowany w komunikacie.

Zdaniem prezesa PKP Cargo Czesława Warsewicza, uruchomienie regularnych połączeń kolejowych na Ukrainę i do Turcji spowoduje wzrost znaczenia strategicznego Medyki na mapie transportowej Polski i Europy.

"Przez ten punkt mogą być przewożone nie tylko ładunki z Chin do Europy i z Europy do Chin, gdyż Medyka powinna stać się także ważnym węzłem dla wymiany handlowej między krajami Unii Europejskiej a Ukrainą i Turcją oraz innymi państwami azjatyckimi. Jeśli potwierdzą się prognozy dotyczące znacznego zwiększenia w kolejnych latach ruchu kolejowego między Azją a Europą, to spedytorzy tym bardziej będą zainteresowani wykorzystywaniem korytarza transportowego biegnącego przez nasz terminal w Medyce" - powiedział Warsewicz.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)