"Razem z Asseco, naszym partnerem strategicznym w obszarze IT, w roku 2019 wprowadziliśmy na rynek towarzystwo ubezpieczeń na życie Youplus w Czechach. Po bardzo udanym otwarciu w Czechach, w roku 2020 poszerzyliśmy jej funkcjonowanie na Słowację. Pomimo trwającej pandemii podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszych nowych inicjatyw biznesowych Youplus również na niemieckojęzyczne kraje europejskie i dalszych inwestycjach w nasze możliwości cyfrowe. Długookresowa współpraca z firmą Asseco umożliwia dalszą rozbudowę naszej platformy ubezpieczeniowej o topowe rozwiązania IT i poszerzanie naszego zasięgu w Europie" - powiedział prezes Youplus Insurance International Martin Vogl, cytowany w komunikacie.

Firma Asseco CE należy do liderów w dziedzinie innowacji technicznych i rozwoju nowoczesnych rozwiązań IT w obszarze ubezpieczeń cyfrowych. Spełnienie wymagań towarzystwa Youplus Insurance International AG zapewniło dzięki kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu w obszarze front-end i back-office pod nazwą IooX - Insurance out of the Box, wspierającemu digitalizację dokumentów i procesów ubezpieczeniowych przy wysokim stopniu elastyczności. Rozwiązanie front-end, wspierające automatyzację procesów, w tym underwritingu medycznego, zostało opracowane w bliskiej współpracy z towarzystwem Youplus jako narzędzie "szyte na miarę", spełniające konkretne wymagania rynku lokalnego. Celem firmy jest sukcesywna ekspansja do krajów niemieckojęzycznych, w czym będą ją wspierać rozwiązania technologiczne od Asseco CE, podano także.

"Podpisana umowa stanowi wyraz strategicznej współpracy między towarzystwem ubezpieczeniowym Youplus Insurance International AG a firmą Asseco, w której rolą Asseco jest implementacja rozwiązania IooX - Insurance out of the Box dla nowopowstających placówek towarzystwa Youplus w krajach niemieckojęzycznych (Austria, Niemcy, Szwajcaria)" - dodał prezes Asseco CE Jozef Klein, cytowany w komunikacie.

Według spółki, umowa jest potwierdzeniem zachodzącej cyfryzacji ubezpieczeń, głównie poprzez akcelerację procesów i usług online.

"Dzięki rozwiązaniom techniczno-ubezpieczeniowym Asseco umożliwiamy naszym klientom osiąganie ich celów biznesowych. Na każdym kroku procesu underwritingu, agentom oraz klientom towarzystwa ubezpieczeniowego umożliwiamy pełną cyfrową komunikację z ubezpieczycielem ("full digital"), przy atrakcyjnym dizajnie interfejsu użytkownika ("user friendly") - podsumował dyrektor insurance business Unit w Asseco Central Europe Krzysztof Bondyra, cytowany w komunikacie.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)