W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR nowe spółki to Alior Bank, Polenergia, OncoArendi Therapeutics oraz Stalprodukt. Spółki opuszczające indeks to BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion oraz Mercator Medical.

Zmiany nastąpią także w indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR. Nowe spółki to: BNP Paribas Bank Polska, CI Games, Cognor, PZ Cormay, Erbud, IMC, Instal Kraków, Mabion, Mangata Holding, Mobruk, Quercus TFI, Serinus, Skarbiec oraz Sygnity. Spółki opuszczające indeks to AC SA, All in Games, Asseco Business Solutions, Eko Export, Games Operators, Getin Noble Bank, Inter Rao Lietuva, MLP Group, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Grupa Azoty ZCh "Police", Selvita, Śnieżka oraz Stalprodukt.

W indeksach WIG30 oraz WIG30TR nowe spółki to: Mercator Medical, Ten Square Games oraz X-Trade Brokers, zaś spółki opuszczające indeks to ING Bank Śląski, Kernel oraz Grupa Kęty. Ponadto, jak podano, udziały PKO BP oraz KGHM w obu indeksach zostaną ograniczone do 10%.

Ranking indeksów został sporządzony po sesji 19 lutego 2021 r. W rankingu uwzględniono obroty akcjami oraz miesięczny wskaźnik obrotu (MWO) za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu, zaznaczono.

