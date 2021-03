DataWalk uzyskał potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pod nazwą "Systems And Methods For Querying Databases", podała spółka.

"Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście realizowanych działań sprzedażowych grupy kapitałowej emitenta w USA" - czytamy w komunikacie. Uzyskanie piątego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii spółki na konkurencyjnym rynku amerykańskim IT, podkreślono. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)