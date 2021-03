Koreański partner będzie oficjalnie reprezentować XTPL i wspierać wprowadzanie technologii XTPL w branży producentów FPD (ang. flat panel display) i półprzewodników na tamtejszym rynku, podano w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Bandi, której atutem jest ogromna wiedza technologiczna oraz wieloletnie relacje na koreańskim rynku wyświetlaczy i półprzewodników. Bandi Consortia prowadzi ścisłą współpracę z firmami technologicznymi w zakresie rozwiązań, które są najbardziej perspektywiczne w kontekście przyszłego rozwoju technologicznego na danych rynkach. To zespół ludzi, którzy blisko współpracowali z najbardziej znanymi gigantami rynku elektroniki, zatem znają to środowisko bardzo dobrze. Osiągnięcia tej firmy potwierdzają, że potrafi się świetnie poruszać na tym rynku, dzięki czemu może skutecznie pełnić rolę ambasadora XTPL i przyspieszać proces komercjalizacji naszej technologii w tym kluczowym dla nas regionie i sektorze" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

"Istotą prowadzonej przez nas działalności jest wyszukiwanie najbardziej obiecujących rozwiązań technologicznych i prezentowanie ich współpracującym z nami graczom z koreańskiej branży wyświetlaczy i półprzewodników. Uważamy, że unikalna technologia XTPL ma ogromny potencjał na tych rynkach. Naszym celem będzie wpieranie procesów komercjalizacji XTPL w Korei. Dynamiczny postęp w obszarze innowacyjnych technologii, który się dokonuje m.in. dzięki takim firmom, jak LG czy Samsung i w ramach ich przemysłowego ekosystemu stwarza doskonały grunt dla oferty XTPL. Poza wyjątkowością technologii XTPL w skali światowej i siłą jej własności intelektualnej duży potencjał widzimy również w zespole, który posiada wiedzę oraz ambicję, żeby zdobyć ten potężny rynek. Jesteśmy gotowi wspierać działania Spółki w naszym regionie" - powiedział prezes Bandi Consortia Jun Souk.

Spółki rozpoczęły swój pierwszy wspólny projekt w 2020 roku. W jego wyniku XTPL bierze udział w ocenie zaawansowanych technologii dla jednego z wiodących światowych dostawców narzędzi przemysłowych w branży wyświetlaczy.

"Już dzisiaj realizujemy wspólnie znaczący projekt w koreańskim sektorze FPD. Rolą Bandi jest zapewnianie wsparcia na poziomie lokalnym. Kontrahent bardzo pozytywnie ocenił możliwości technologiczne XTPL, co pozwoliło na intensyfikację współpracy. Oczywiście ostateczna decyzja co do wyboru zaprezentowanych technologii należy do odbiorcy końcowego, dlatego z niecierpliwością czekamy na efekty kolejnych etapów oceny" - podsumował Granek.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)