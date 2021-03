InPost planuje zwiększyć w tym roku liczbę Paczkomatów do 16,5-18,5 tys. wobec 12 254 urządzeń na koniec ub.r., w tym w Polsce - odpowiednio do 14 500-15 500 z 10 776, podała spółka. Nakłady inwestycyjne mają w tym roku wzrosnąć do 700-745 mln zł z 537 mln zł w ub.r., w tym w Polsce - odpowiednio do 600-625 mln zł z 509,1 mln zł.

Planowany wolumen paczek grupy w tym roku to 445-465 mln wobec 310 mln w ub.r. W Polsce oczekiwany jest wzrost liczby przesyłek paczkomatowych o 45-50% r/r (wobec 247,2 mln w ub.r.), zaś liczby przesyłek kurierskich - o 25-30% r/r (wobec 60,6 mln w ub.r.). InPost planuje w tym roku wzrost przychodów - odpowiednio do 3 460-3 610 mln zł z 2 532 mln zł w ub.r., a z uwzględnieniem (pro-forma) planowanego nabycia Mondial Relay (ogłoszonego w połowie marca br.; planowana finalizacja - do końca II kw. br.) - odpowiednio: do 5 665-5 910 mln zł z 4,498 mln zł. Nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem Mondial Relay mają wzrosnąć do 850-945 mln zł z 609 mln zł w ub.r. W Polsce oczekiwany jest wzrost przychodów z Paczkomatów o 40-45% r/r (wobec 1 815,3 mln zł w ub.r.), oraz z przesyłek do domów - o 25-30% r/r (wobec 634,9 mln zł w ub.r.). Segment międzynarodowy (z uwzględnieniem spodziewanego wpływu pro-forma nabycia Mondial Relay) ma zakończyć br. z liczbą 2 000-3 000 Paczkomatów wobec 1 478 urządzeń na koniec ub.r. Wolumen przesyłek ma wzrosnąć odpowiednio do 180-195 mln z 2,2 mln w ub.r. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 250-320 mln zł wobec 27,4 mln zł w ub.r. InPost spodziewa się wzrostu skorygowanej marży EBITDA grupy w br. do poziomu "niskie 40%" wobec 39,7% w ub.r., zaś z uwzględnieniem francuskiej akwizycji (pro-forma) do poziomu "niskie 30%" z 28,3% w ub.r. W Polsce wskaźnik ten ma wynieść 43-45% wobec 41,7% w ub.r. "Przychody wzrosły [w 2020 r.] ponad dwukrotnie, skorygowany poziom EBITDA przekroczył 1 mld zł, a wolne przepływy pieniężne wzrosły dziesięciokrotnie, podczas gdy wciąż zwiększaliśmy inwestycje w Polsce i Wielkiej Brytanii. Liczba przesyłek zwiększyła się ponad dwukrotnie, sieć Paczkomatów także rosła dynamicznie i wprowadziliśmy liczne innowacje - jak nasza aplikacja mobilna, bezdotykowy odbiór paczek czy zwroty bez etykiet. Ta niezwykła dynamika utrzymywała się nadal na początku 2021 roku, stąd zakładamy dalsze znaczące wzrosty" - skomentował prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie. InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 12 000 Paczkomatów, w tym ponad 1 100 w Wielkiej Brytanii, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam. (ISBnews)