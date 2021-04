Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,05 proc., do 33.446,26 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,15 proc., do 4.079,95 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,07 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.688,84 pkt.

W centrum uwagi była publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Fed. Analitycy spodziewali się, że protokół potwierdzi, że Fed nie rozważa rozpoczęcia normalizacji polityki wcześniej niż obiecał, co mogłoby pozwolić indeksom giełdowym na kontynuację wzrostów.

„Jedyną rzeczą, która mogłaby poruszyć rynki, byłaby niespodzianka w postaci dyskusji na temat podwyżek stóp. Obecnie nikt się tego nie spodziewa” - powiedział Paul Nolte, zarządzający portfelem w Kingsview Asset Management.

W protokole zaznaczono, że upłynie trochę czasu, zanim zostanie osiągnięty dalszy postęp w realizacji celów FOMC. Obecne forward guidance dobrze służą gospodarce USA.

„Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że prawdopodobnie upłynie trochę czasu, zanim osiągnięty zostanie znaczny dalszy postęp w realizacji celów Komitetu w zakresie pełnego zatrudnienia i stabilności cen w USA. Zgodnie z forward guidance Komitetu opartymi na danych, zakupy aktywów będą kontynuowane co najmniej w obecnym tempie do tego czasu” - napisano w protokole po posiedzeniu 17 marca.

W sprawozdaniu wskazywano, że obecne forward guidance dotyczące stopy funduszy federalnych i zakupów aktywów dobrze służy gospodarce i nie musi być często modyfikowane.

„Uczestnicy zwrócili uwagę, że ogólne warunki finansowe pozostały wysoce akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając stanowisko FOMC w polityce pieniężnej. Uczestnicy odnieśli się do zauważalnego wzrostu rentowności długoterminowych papierów skarbowych i ogólnie postrzegali go jako odzwierciedlający poprawę perspektyw gospodarczych, umocnienie oczekiwań inflacyjnych oraz oczekiwania na zwiększoną emisję długu skarbowego" - podano.

„Niepokojące warunki na rynkach skarbowych lub trwały wzrost rentowności, który mógłby zagrozić postępowi w osiąganiu celów Komitetu, były postrzegane jako powód do niepokoju" - dodano.

W sprawozdaniu wskazywano, że pandemia Covid-19 nadal stanowi znaczne ryzyko dla perspektyw wzrostu PKB w USA.

Ponowne otwieranie gospodarki powoduje wzrosty spółek linii rejsowych i lotniczych. Carnival podczas środowej sesji rósł 6,5 proc., Royal Caribbean i Norwegian Cruise Line zyskiwały odpowiednio: 4,5 proc. i 5,5 proc. Akcje American Airlines i United Airlines rosły po 1,5 proc.Rosły akcje spółek technologicznych. Po ponad 1 proc. zyskały m.in. Amazon, Apple, Alphabet i Facebook.

Akcje Beyond Meat zyskiwały 1 proc. Firma ogłosiła otwarcie nowej fabryki w Chinach, pierwszej poza USA.

ViacomCBS szedł w górę o 1 proc. Wolfe Research podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".

Prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon w swoim corocznym liście opublikowanym w środę wskazywał, że jest optymistą co do odbicia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych po pandemii.

"Nie wątpię, że przy rosnących oszczędnościach, ogromnych wydatkach fiskalnych, większym QE, nowym potencjalnym pakiecie infrastrukturalnym, szczepionce na Covid-19 i euforii pod koniec pandemii, gospodarka USA prawdopodobnie rozkwitnie. Ten boom może przedłużyć się na 2023 r.” - powiedział Dimon.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 132,54 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 2,876 mln.

W USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 907 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 62 tys. kolejnych osób. Najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wykazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 30,8 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi 556,5 tys.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek, że do 19 kwietnia wszyscy dorośli Amerykanie powinni kwalifikować się do szczepień przeciwko koronawirusowi. Wcześniej Biały Dom obiecywał, że będzie to możliwe do 1 maja.