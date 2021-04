"Rynek elektroporcelany jest dosyć schyłkowy, więc my dla tego zakładu szukamy nowych zastosowań, nie tylko z punktu widzenia samego zakładu, ale z punktu widzenia produktów. Pracujemy nad nowymi produktami, które można wytwarzać w tym zakładzie. Na razie nie przewidujemy zmian, jeśli chodzi o kwestie własnościowe" - powiedziała Kułach podczas Trigon Green-Tech Conference 2021.

Na tle pozostałych zakładów spółki, marżowość i efektywność Elektroporcelany Ciechów jest słabsza. Jednocześnie jego produkcja najmniej pasuje do głównego biznesu Radpolu.

"Nie jest więc wykluczone, że analiza opcji strategicznych zakończy się decyzją związaną z odejściem od produktu, odejściem od zakładu, wynajęciem tego zakładu albo produkcją zupełnie czegoś innego. Dziś już promujemy produkcję opraw do lamp i mamy na nie pierwszych klientów" - wskazała także prezes.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

