"Globalny optymizm na rynkach akcji, którego przejawem była mocna wtorkowa sesja na GPW, został praktycznie w pełni zgaszony przez stronę podażową. Tym samym indeksowi WIG20 po raz trzeci nie udało się wyjść nad górne ograniczenie ponad dwumiesięcznej konsolidacji. Warszawska giełda drugi dzień z rzędu jest jedną z najsłabszych w Europie, przy pustym lokalnym kalendarzu makroekonomicznym oraz braku informacji o nasilaniu się trzeciej fali pandemii" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"Takie zachowanie WIG20, przy relatywnie stabilnych indeksach mWIG40 i sWIG80 może wskazywać, że za podażą stoją inwestorzy zagraniczni, którzy być może już dyskontują ryzyko geopolityczne w postaci ponownie tlącego się konfliktu w Donbasie" - dodał.

Notowania

WIG20 zakończył czwartkowe notowania spadkiem o 0,92 proc. do 1.980,32 pkt., WIG zniżkował o 0,44 proc. do 59.435,58 pkt.

Choć przez większość dnia zniżkowały, na zamknięciu mocniejsze okazały się średnie i małe spółki. mWIG40 poszedł w górę o 0,49 proc. do 4.466,12 pkt. niemal wyrównując wyznaczone we wtorek blisko 3-letnie maksimum. Czwartą sesję z rzędu rósł sWIG80 - tym razem o 0,74 proc. do 19.195,45 pkt., po raz kolejny poprawiając ponad 13-letni szczyt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,15 mld zł, z czego 904 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (217 mln zł) oraz KGHM (107 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX pozostawał bez większych zmian. W USA technologiczny Nasdaq rósł o 0,8 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW rosło 8 z 15 indeksów. Najmocniej zwyżkowała odzież - o blisko 2 proc., odbijając po 3-proc. przecenie dzień wcześniej.

Z kolei po około 2 proc. zniżkowały spółki paliwowe i producenci gier.

Od rana spadkom w WIG20 przewodził CD Projekt - kurs zniżkował o 4,6 proc. i po blisko 3-proc. przecenie dzień wcześniej wyznaczył na zamknięciu nowe 2-letnie minimum na poziomie 183 zł.

Jak ocenił Wizner, sytuacja techniczna kursu CD Projektu nie wygląda zbyt dobrze, jednak ostatnie rekomendacje wyceniające akcje producenta „Cyberpunka 2077” na ok. 150-160 zł są jego zdaniem mocno przesadzone.

Wyraźnie, bo o 3,3 proc., zniżkowało JSW.

Po blisko 3 proc. zniżkowały Lotos i Orlen.

Przez cały dzień przecenie opierały się LPP i Mercator Medical. LPP odbiło o 2,4 proc., po 4 proc. spadku dzień wcześniej. Z kolei Mercator rósł trzecią sesję z rzędu, tym razem o 2,8 proc.

Przez większość dnia w mWIG40 i sWIG80 przeważały spadki, jednak na koniec sesji indeksy wyszły nad kreskę.

Wśród średnich firm, w ostatniej godzinie handlu na prowadzenie wyszło XTB - na zamknięciu kurs poszedł w górę o 5 proc. do 18,75 zł i znalazł się najwyżej od dwóch miesięcy.

Za nim o blisko 4 proc. zwyżkowała Polenergia. Była to jedenasta z rzędu wzrostowa sesja, a kurs po raz kolejny poprawił historyczne maksimum, tym razem do 100,00 zł.

Po około 1,6 proc. traciły Enea i Ten Square Games. Dla Enei to pierwszy spadek od siedmiu sesji.

W sWIG80 wzrostem o blisko 17 proc. wyróżnił się Erbud. Kurs spółki rośnie systematycznie od grudnia i pokonując poprzednie lokalne szczyty znajduje się obecnie najwyżej od ok. 10 lat, na 52,2 zł.

Grupa Erbud podała w czwartek, że w 2020 r. jej zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 46,7 mln zł zysku netto, czyli o 38,7 proc. więcej niż w 2019 roku. Portfel zamówień grupy na koniec 2020 r. wynosił ok. 2,55 mld zł, czyli o 7 proc. więcej niż przed rokiem.

Po około 7-8 proc. zwyżkowały Auto Partner, Oponeo i PGS Software.

Kurs Auto Partner wyniósł na zamknięciu 10,90 zł, najwyżej w historii. Spółka informowała o przychodach ze sprzedaży w marcu, które wyniosły 184,4 mln zł, co oznacza wzrost o 54 proc. rdr.

Z kolei Oponeo notowane było po 48,50 zł, najwyżej od ponad 3 lat. PGS jest najwyżej od września 2020 r., na 14,30 zł.

Na przeciwnym biegunie znalazł się Cognor - w dół o 7 proc.

Piątą sesję z rzędu mocno traciła Elektrobudowa - tym razem o 16 proc. Z dniem 9 kwietnia akcje spółki zostaną wycofane z obrotu na GPW. (PAP Biznes)