Zysk operacyjny wyniósł 8,02 mln zł wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,75 mln zł wobec 6,53 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,69 mln zł w 2020 r. wobec 109,69 mln zł rok wcześniej.

"W ponad 20-letniej historii Grupy K2 nigdy nie osiągnęliśmy ani tak wysokich przychodów jak w 2020 roku, ani tak wysokiego zysku. Przychody grupy wyniosły blisko 120 mln zł (+10 mln vs 2019 rok), EBITDA 14,7 mln zł (+8,2 mln zł vs 2019 rok), a zysk netto 4,8 mln zł (+6,7 mln zł vs 2019 rok)" - napisał prezes Paweł Wujec w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 0,44 mln zł wobec 6,27 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 109,69 mln zł w 2019 roku.

