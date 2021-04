"Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania są priorytetem na osiedlach Robyg. Na większości osiedli projektujemy tereny zielone tak, aby ograniczyć oddziaływanie promieniowania słonecznego i nie dopuścić do przegrzania środowiska oraz wprowadzić retencję wody - przez system korzeniowy i liście - czyli powierzchnię biologicznie czynną. Wdrażamy też ideę ogrodów deszczowych dla zatrzymywania wody. Na elewacjach budynków wprowadzamy instalacje pochłaniające dwutlenek węgla, obniżając koszty użytkowania. Stosujemy także tzw. zielone dachy. [...] Teraz wdrażamy infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych - wpisując się w rozwój elektromobilności w Polsce. Ładowarki elektryczne instalowane na osiedlach Robyg są kolejnym składowym elementem naszej strategii ESG, wpisującym się w koncepcje zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj bardziej niż kiedyś musimy myśleć o bezpiecznej przyszłości. Położyć nacisk nie na zysk, ale na troskę o otaczających nas ludzi, dbałość o zasoby naturalne i klimat. Nie ma chyba lepszej branży niż budowlana, by kształtować zrównoważoną przyszłość" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

Niemal 97% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu na potrzeby raportu pt. "Barometr Nowej Mobilności 2020\2021" chciałoby mieć możliwość ładowania swojego samochodu elektrycznego w miejscu zamieszkania. Dwie pierwsze stacje ładowania o mocy 22 KW w Zajezdni Wrzeszcz - gdańskiej inwestycji Robyg - zamontuje i obsługiwać będzie Grupa GPEC, która zadba też o ich prawidłowe oznakowanie. Przeznaczone do ładowania miejsca usytuowane będą przy wjeździe na osiedle tuż obok stacji paliw, co dodatkowo ułatwi użytkownikom korzystanie z nowego udogodnienia, podano również.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali.

